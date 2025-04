Em declaração apaixonada para Simone Mendes, Kaká Diniz confessa: 'Eu percebo'

Marido da cantora Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz usou as redes sociais para compartilhar uma declaração de amor. Veja!

Marido da cantora Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz usou as redes sociais para compartilhar uma declaração. Na noite desta quarta-feira, 23, ele compartilhou um álbum de fotos ao lado da amada e ressaltou o amor que sente por ela.

" A vida é feita de momentos… Mas são as pessoas que tornam esses momentos eternos. Entre tantas risadas, abraços e olhares, eu percebo: a felicidade verdadeira não está no lugar, está em quem está ao seu lado. Amor é dividir a vida com alguém que te faz sorrir mesmo nos dias difíceis, que segura tua mão quando o mundo balança e celebra contigo cada pequena conquista como se fosse a maior vitória", iniciou o empresário.

Que complementou: "Com você, tudo é mais leve. Com você, até o silêncio tem sentido. Com você, eu entendi que a felicidade não precisa ser procurada quando ela já mora dentro de casa. Te amo, e amo viver cada capítulo da vida com você ao meu lado. Simone Mendes".

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Lindos!!! Eu amo um casal!", disse um. "O amor está nas coisas mais simples e a beleza está como nós enxergamos a beleza tão natural o casal mais lindo do mundo", escreveu outra. "Eu amo este casal eles são maravilhoso admiro muito .Que Deus continue abençoado vcs sempre", comentou uma terceira pessoa.

Recentemente, Simone Mendes e Kaká Diniz renovaram os votos de casamento durante uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos. Os dois estão casados desde 2013 e refizeram as juras de amor em uma celebração intimista. Eles são pais de Henry, de 10 anos, e Zaya, de quatro.

