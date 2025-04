Imagem inédita de Gloria Maria na luta contra o câncer comove os internautas

Globo exibe imagem inédita de Gloria Maria ao iniciar o tratamento contra o câncer e também declaração dela durante exame médico

A jornalista Gloria Maria deixou uma grande saudade no povo brasileiro após uma trajetória de sucesso no telejornalismo brasileiro. Tanto que o programa Fantástico criou uma série documental para exaltar a carreira e a vida dela. Em um trecho da atração, a emissora exibiu uma imagem inédita da apresentadora no hospital ao iniciar seu tratamento contra o câncer.

Gloria Maria morreu em fevereiro de 2023 em decorrência de um câncer no cérebro. Na imagem inédita, ela apareceu realizando um exame médico após ter sido diagnosticada. No início, ela surgiu deitada em um aparelho de ressonância ou tomografia e disse algumas palavras marcantes.

“Eu estou descobrindo um mundo totalmente desconhecido, e dessa vez, sem precisar carimbar passaporte. Essa é a minha vida”, disse ela, e completou: “Eu estou invadida por um furacão, um tufão. Mas se Deus quiser eu vou superar”.

A jornalista foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e passou por tratamento de imunoterapia. Porém, o tumor teve metástase no cérebro em 2022 e ela foi afastada da TV para fazer o tratamento. Em janeiro de 2023, ela foi internada após os tratamentos pararem de fazer efeito. E ela faleceu em fevereiro de 2023, deixando duas filhas, Maria Matta e Laura Matta.

Gloria Maria em tratamento contra o câncer. Imagem foi exibida no Fantástico, da Globo

Homenagem da filha de Gloria Maria

Maria Matta, filha mais velha da jornalista Gloria Maria, decidiu compartilhar um desabafo sobre a saudade da mãe por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram na data que marcou os 2 anos da morte dela. Na homenagem, a jovem de 17 anos postou uma foto em que aparece ao lado da mãe, que está segurando uma flor.

"Hoje faz 2 anos que aconteceu a pior tragédia da minha vida. Depois disso, mamãe, a minha vida só foi mudando e mudando, e a única coisa que eu realmente sei é que sinto saudades todos os dias", começou na legenda da publicação.

"Eu só queria poder te ver de novo, viver a minha adolescência e o resto da minha vida com você, te dar um abraço e ser feliz ao seu lado. Isso não é possível, mas eu sei que você está comigo a cada passo que dou. Eu nunca vou amar ninguém como eu te amo. Você foi a melhor mãe possível e eu sei que você está controlando tudo aí de cima. Eu sinto muitas saudades… Eu te amo muito", disse Maria, que é irmã de Laura, de 16 anos.

