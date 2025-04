Morre Papa Francisco aos 88 anos: 'Retornou à casa do Pai'

Líder da igreja católica, o Papa Francisco faleceu aos 88 anos após ficar internado com quadro de saúde 'complexo' em Roma

O Papa Francisco faleceu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local. Ele foi o líder da igreja católica por 12 anos.

A morte do papa foi confirmada pelo Vaticano em um comunicado especial. "O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informaram.

Ele faleceu poucos dias após receber alta hospitalar depois de uma longa internação em um hospital de Roma. Ele ficou hospitalizado após ser diagnosticado com pneumonia bilateral e seu quadro de saúde ser considerado complexo pelos médicos.

A internação do Papa

Inicialmente, Francisco foi internado por causa da bronquite. Já no hospital, os médicos revelaram que ele estava com uma infecção polimicrobiana até chegarem ao diagnóstico de pneumonia bilateral.

O quadro de saúde do papa começou a se agravar no início de fevereiro, quando ele foi diagnosticado com um forte resfriado. Dias depois, o Vaticano informou que ele estava com bronquite. Um dia, o papa não conseguiu terminar de ler um discurso por causa de sua situação respiratória e precisou da ajuda de um assessor. Antes disso, ele já tinha um histórico de problemas respiratórios.

Aos 21 anos, ele precisou remover a parte superior do pulmão direito por causa de uma pneumonia grave e três cistos no órgão.

Quem era o Papa Francisco?

Papa Francisco foi o 266º pontífice da Igreja Católica Romana e o primeiro jesuíta a assumir a função. Ele assumiu o posto em 2013 após o Papa Bento XVI se aposentar e era considerado uma das figuras religiosas mais importantes do mundo. Além disso, ele foi o primeiro não-europeu a se tornar papa em mais de 1 mil anos.

Papa Francisco teve grandes índices de popularidade entre os católicos ao longo dos anos. Ele era conhecido por reformar as regras da igreja, erradicar a corrupção no banco do Vaticano e ser extremamente contra o abuso sexual dentro da igreja. Ele se recusou a morar no apartamento cobertura dos papas e ficou em uma pequena suíte na casa de hóspedes do Vaticano.

O nome de batismo dele era Jorge Mario Bergoglio e nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, filho de imigrantes italianos. Ele iniciou sua vida religiosa na Argentina, foi ordenado jesuíta em 1969 e, por lá, também se tornou arcebispo em 1998.

Em 2005, ele foi um dos candidatos no conclave para assumir o posto de Papa, mas perdeu a eleição.

Por que ele escolheu o nome de Francisco?

O papa Francisco contou que escolheu seu nome de pontífice inspirado em São Francisco de Assis após ser lembrado por um cardeal de que deveria se esquecer dos pobres durante sua função. Com isso, ele decidiu ser conhecido como Papa Francisco.