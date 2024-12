Médico explica inchaço de Gustavo Marsengo após cirurgia: 'Pode migrar'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi também aponta o que pacientes como Gustavo Marsengo devem fazer no pós-cirúrgico

Ex-participante da 22ª edição do BBB, Gustavo Marsengo (34) se tornou assunto nesta semana após surgir com o rosto inchado. O influenciador fez uma cirurgia de transplante capilar, como uma preparação para o casamento com Laís Caldas (33), e surgiu na web mostrando o pós-cirúrgico o que deixou os fãs preocupados.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que o inchaço do ex-BBB é comum e até mesmo esperado. "O inchaço no rosto de Gustavo Marsengo após o transplante capilar é uma reação comum, especialmente devido à técnica anestésica utilizada."

"Ele ocorre principalmente devido à infiltração de solução anestésica no couro cabeludo, que pode migrar para áreas mais baixas do rosto por conta da gravidade. Essa condição é transitória e costuma resolver-se espontaneamente em alguns dias", acrescenta o médico.

O médico diz que o procedimento é feito com uma anestesia local, que geralmente é aplicada acima das sobrancelhas. "Frequentemente próxima ao nervo supraorbitário, localizado acima das sobrancelhas, para garantir o conforto do paciente."

"Esse tipo de anestesia pode levar a um acúmulo transitório de líquido, que, pela ação da gravidade, desce para as áreas mais baixas do rosto, concentrando-se nas partes moles, como a gordurinha ao redor dos olhos e bochechas. Esse inchaço, acompanhado de leve coloração arroxeada ou aspecto edemaciado, tende a melhorar progressivamente nos dias seguintes."

O ex-BBB surgiu nas redes sociais no último domingo, 1º, e também explicou que, apesar de ser uma reação normal, não seguiu a risca as orientações do pós-cirúrgico. Abaixo, o cirurgião listou os principais cuidados que os pacientes devem tomar após o procedimento estético. Confira:

Evitar deitar-se totalmente de costas, optando por uma posição semi-sentada para minimizar o acúmulo de líquidos no rosto;

Aplicar compressas frias nas áreas inchadas, se orientado pelo médico;

Seguir rigorosamente as recomendações médicas quanto ao uso de medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, se prescritos;

Não manipular ou coçar a área transplantada para evitar lesões nos folículos recém-implantados;

Evitar exposição solar direta e atividades físicas intensas durante o período inicial de recuperação.

