Médico de Jullie Dutra alerta sobre diagnóstico após cirurgia: 'Maioria dos casos'

Campeã do Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, Jullie Dutra passou por uma cirurgia na coluna nesta quarta-feira, 12. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o médico responsável pelo procedimento, o neurocirurgião Carlos Romeu, contou por que optou pela técnica de denervação lombar e de bloqueio neurolítico.

Segundo ele, boa parte dos casos de dores lombares são inespecíficas. "É uma paciente muito querida e a gente está tratando dela há alguns anos . Ela teve uma recidiva de uma dor lombar crônica inespecífica, que é a maioria dos casos de dores lombares. Então, a gente fez um procedimento intervencionista da dor na coluna, que é pouco invasivo, e a recuperação é rápida", detalhou.

Segundo o especialista, esta não foi a primeira vez que Jullie realizou o procedimento. "Assim como ela teve uma excelente resposta na primeira vez, espera-se que ela tenha essa segunda resposta da mesma magnitude da primeira, onde vamos ajudá-la a se recuperar e seu sistema nervoso a recalibrar os sinais e os estímulos sensoriais para entender novamente o que é um estímulo doloroso e o que não é. Então, dentro dessa linha de tratamento, esperamos que ela tenha uma excelente resposta".

Em entrevista ao portal GShow, Jullie contou que há três anos sofre com dores na coluna lombar. "Ano passado, por exemplo, eu fui para a última fase do concurso da carreira diplomática e, no meu primeiro dia de prova, após 9h de concurso, eu fui parar direto em uma emergência hospitalar, porque não suportava as dores. Detalhe: ainda tinha mais três dias de prova", relembrou ela, que contou que o episódio a fez perceber que é preciso ter condições físicas para aguentar as provas.

Como funciona o procedimento?

O procedimento de denervação lombar e bloqueio neurolítico realizado por Jullie Dutra tem por objetivo diminuir as dores na região. Realizado sem cortes, são utilizadas agulhas para infusão de medicamentos em pontos específicos. Em geral, o paciente recebe alta no mesmo dia.

