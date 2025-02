Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário passa por cirurgia após sentir dores

Campeã do Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, Jullie Dutra usou as redes sociais para compartilhar que passou por uma cirurgia

Jullie Dutra e Luciano Huck - Foto: Reprodução/Instagram