Anitta é presenteada por Ricky Martin com tapete holístico avaliado em R$ 11,5 mil

A cantora Anitta mostrou em suas redes sociais que ganhou um tapete de Ricky Martin e explica como pretende usá-lo na sua rotina

Nesta quinta-feira, 24, a cantora e empresária Anitta, de 32 anos, revelou em suas redes sociais o presente especial que ganhou de Ricky Martin. Ela foi presenteada com um tapete holístico, confeccionado com pedras naturais.

A artista contou que pretende utilizar o tapete durante suas práticas de meditação. "Eu amo como o universo é sincronizado. Justo quando terminei de ler um livro sobre chakras, recebo esse presente incrível do Ricky Martin. Vou meditar profundamente em cima dele".

O tapete está estimado em cerca de US$ 2 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 11,5 mil na cotação atual.

Com formato retangular, o tapete é feito com pedras naturais organizadas em fileiras de cores variadas. O item também possui faixas de aquecimento por infravermelho, que, segundo descrições, ajudam a intensificar os benefícios terapêuticos.

Confira o presente especial que Ricky Martin deu para Anitta:

Anitta ganha um tapete holístico de R$ 11,5 mil - Foto: Reprodução/Instagram

Bolsa em formato de cachorro

Na última quarta-feira, 12, a cantora e empresária Anitta compartilhou em suas redes sociais uma foto exibindo uma bolsa inusitada. O acessório tinha o formato de um cachorro salsicha e o valor é impressionante.

Para compor o look, a estrela usou uma saia vermelha e um suéter. O acessório que chamou atenção foi a bolsa preta, que conta com patinhas, focinho, orelhas e rabinho, todos reproduzidos com riqueza de detalhes. O item é assinado pela marca Thom Browne e está avaliado em R$ 25.354.

Além disso, Anitta esteve com o influenciador americano Caleb Simpson em uma pizzaria para experimentar a tradicional pizza dos Estados Unidos. Na legenda das fotos, ele escreveu: "Review da pizza de Nova York com Anitta chegando em breve com a estrela pop brasileira Anitta. Joe’s vence essa!"

