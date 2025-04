Justin Bieber posta texto reflexão sobre culpa e perdão

Em suas redes sociais, Justin Bieber postou um texto reflexivo sobre culpa e perdão, em meio a comportamentos polêmicos

Em suas redes sociais, Justin Bieber sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 200 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 24, o cantor postou um texto bastante reflexivo sobre culpa e perdão, em meio aos comportamentos polêmicos que tem tido ultimamente.

"Aquela sensação de culpa pode ser aliviada. Como? Não é indo à igreja nem lendo a sua bíblia, mas apenas aceitando que Deus perdoa. A mensagem é perdão. Jesus perdoa, a cultura nunca perdoa. Eles me tratam mal aqui fora, mas se eu lembrar que também tenho falhas e que Deus me perdoou, isso me ajuda a parar de me sentir melhor do que essas pessoas que são maldosas e cruéis. Porque, sendo bem honesto, eu também posso ser maldoso e cruel. Meu instinto é pensar 'nossa, eu nunca espalharia fofocas e mentiras sobre alguém na internet', mas tem outras coisas que eu faço das quais não me orgulho. E que Deus é misericordioso com isso. Pessoas machucadas machucam outras pessoas", disse ele.

Em seguida, o artista citou a esposa Hailey Bieber, com quem tem o filho Jack, de oito meses. "E sinceramente, se eu fosse você, seria difícil não ficar com inveja se me visse com a Hailey arrasando por aí. A gente realmente está vivendo nosso momento, e é compreensível que as pessoas não suportem isso. Eu não culpo elas", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

Comportamento polêmico

Recentemente, Justin Bieber marcou presença no festival Coachella, que acontece na California, nos Estados Unidos. O cantor estava acompanhado pela esposa Hailey Bieber e pelo irmão mais novo, de 15 anos.

Nas redes sociais, foram publicados alguns vídeos e os fãs ficaram bastante preocupados com o comportamento do artista.

Nas imagens, Justin surgiu fumando diversas vezes. Além disso, ele estava sem camisa e transpareceu uma aparência magra e cansada, o que reacendeu alertas sobre sua saúde física e mental.

"Justin Bieber está definitivamente fora de si, meu Deus", disse uma internauta no X, antigo Twitter. "É com isso que a mídia deveria se preocupar", disse outra.

Leia também: Justin Bieber rompe com a sua própria marca de roupas