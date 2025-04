A apresentadora Nadja Haddad relembra a morte do filho, Antônio, na véspera do primeiro aniversário do gêmeo, José, fruto do seu casamento com Danilo Joan

A apresentadora Nadja Haddad, de 44 anos, decidiu abrir o coração e falar sobre a morte de um dos gêmeos, Antônio, que morreu 17 após o parto. Ao mesmo tempo em que relembra o episódio doloroso, ela e o marido, Danilo Joan, de 41, celebram o primeiro aniversário do filho, José, nesta sexta-feira, 25.

"Nunca vai cicatrizar, mas o fortalecimento da fé faz com que a gente entenda que ser mãe de anjo também é uma grande bênção. Existem dias que eu só existo. O meu sorriso no rosto está aqui para mostrar a gratidão que tenho porque tenho outro filho em casa, mas o meu coração vive sangrando", desabafou.

Nadja, que retorna como apresentadora do Back Off Brasil e segue no comando do Desejos de Mãe, diz que a maternidade lhe rendeu uma realização que ela não imaginava.

A jornalista diz estar feliz por conciliar sua atual fase pessoal com a profissional e espera que o filho se orgulhe da sua trajetória quando for mais maduro.

"Nunca imaginei que eu fosse ser tão feliz como mãe e que eu fosse conseguir conciliar a maternidade com o meu trabalho. Tenho um marido maravilhoso, que é um paizão, profissionais que ajudam e um filho que é a pessoa mais gente boa. Ele não reclama, é sorridente... Acho que no futuro ele vai ficar muito orgulhoso de entender tudo isso que a mãe dele tem vivido como profissional e como pessoa", conta.

Morte de Antônio

Um mês antes do nascimento das crianças, Nadja precisou ser internada após apresentar um encurtamento do colo do útero e ser necessária uma intervenção médica. Os bebês nasceram no sexto mês de gestação, e na foram internados na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo.

Antônio morreu em maio. Em novembro do ano passado, José recebeu alta.

Nadja Haddad encontra 'sinal' do filho falecido

Na última terça-feira Nadja Haddad compartilhou um "sinal" que recebeu de seu filho falecido, Antônio, ao entrar no carro. Na ocasião, ela publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto do pingente que achou do veículo.

Sem saber quando ou quem deixou o objeto no local, a famosa escreveu que o encontrou e ao virar o coração viu o nome do bebê gravado. "Deus se apresenta nos detalhes, às vezes...", disse antes de dizer o que aconteceu. Confira!

