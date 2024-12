Médica aponta possíveis complicações da doença de Xand Avião: 'Psicológica'

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf detalha a psoríase, doença que atinge Xand Avião, e explica as possíveis complicações

Grande nome do forró brasileiro, Xand Avião(42) abriu o jogo sobre a psoríase, uma doença crônica que atinge a pele, pela primeira vez em 2023. Bastante comum entre os brasileiros, a condição pode ter algumas complicações para seus pacientes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Luciana Maluf aponta que existem complicações mais comuns entre pessoas que, como Xand Avião , têm psoríase. "As mais comuns são devidas a essa quebra de proteção da barreira cutânea, proporcionando maior ressecamento, lesões mais ásperas, limitando o movimento e proporcionando uma maior incidência de infecções."

Ela alerta que também se deve prestar atenção na saúde mental de quem também recebeu o diagnóstico. "A maior complicação que devemos estar atentos é a psicológica, que pode mexer com a autoestima e alterar a vida dessas pessoas de forma sociocultural negativamente."

Leia também: Médica explica doença crônica de Xand Avião: 'Como um trauma na pele'

Xand Avião foi um dos pacientes que teve seu psicológico afetado. Ele chegou a alegar que sentia vergonha das lesões e, por um período, não queria receber ninguém em casa. O músico também contou que usava boné para esconder a vermelhidão no couro cabeludo.

A especialista diz que as placas ressecadas podem afetar diversas partes do corpo, caso não haja tratamento. "Essas placas ressecadas, no geral, afetam o corpo de forma variada e com tamanhos variados, podendo haver uma junção entre elas formando uma grande 'ferida', além de poder atingir mucosas, a região sacral, os genitais e as unhas."

SAIBA OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA PSORÍASE

A médica explica que um dos principais sintomas é a alteração da pele, que passa a parecer com placas ásperas, espessas e descamativas, podendo ter um fundo vermelho ou não. Além disso, os pacientes passam a sentir muita coceira, e a mudança pode atingir o corpo todo.

"No geral, são simétricas e pode ou não piorar com os fatores mencionados anteriormente", completa. "Uma coisa muito importante que não é muito comentado, é que essas placas acabam estigmatizando as pessoas por acharem que a psoríase é contagiosa, porém, não é."

Leia mais em: Xand Avião celebra uma década de união com Isabele Temoteo: 'Coração bate mais forte'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE NO INSTAGRAM DE XAND AVIÃO: