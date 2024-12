Vera Fischer mostra fotos de seu Natal com os filhos

Em sua rede social, Vera Fischer mostra como foi o seu Natal ao lado dos dois filhos, Rafaela Fischer e Gabriel Camargo, e da nora; veja

A atriz Vera Fischer mostrou como foi seu Natal em família. Em sua rede social, a loira compartilhou cliques da reunião que fez com os filhos, Rafaela Fischer e Gabriel Camargo, e encantou. Além deles, a famosa contou com a presença da nora, Leticia Catalá, que é casada com o seu herdeiro.

Sorridentes e com os pets, eles apareceram curtindo o momento com muito amor e felicidade. Para a data, Vera Fischer apostou em um vestido amarelo com flores e sua filha uma produção colorida, contando até com batom lilás.

"Noite Feliz. Noite Feliz. Natal em família é a melhor coisa do mundo! Só amor, risadas , brincadeiras e comilança", postou a musa.

É bom lembrar que no dia 28 de novembro, Vera Fischer comemorou a chegada de seus 73 anos. "Oi, meus amores! Estou passando por aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e amor que tenho recebido de vocês no dia de hoje e sempre. É que hoje, essa sagitariana com ascendente em áries e lua em escorpião está completando 73 anos. Foi um ano muito bom, com muitas realizações, trabalhos, e eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me mandam carinho todos os dias", iniciou a veterana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer fala de sua vida pessoal na Revista CARAS

Há pouco tempo, Vera Fischer estampou a capa da Revista CARAS e fez revelações sobre a sua vida. Aos 71 anos, ela falou sobre o amor em sua vida. "Nunca sonhei com um príncipe encantado e nem fiquei em uma torre alta, enfadonha e mofada esperando por ele. Eu montei no dragão e fui voar, viver, trabalhar, ser feliz! O amor? É fundamental, sim! Amar e ser amada, independe de estar casada ou de fazer sexo. Eu me sinto muito amada", declarou.

Então, ela refletiu sobre o envelhecimento. "Envelhecer nunca me assustou e ainda não me assusta. Eu trabalho muito, tenho uma vida produtiva, uma carreira de sucesso e muita coisa para fazer ainda. Não tenho tempo de ficar parada pensando no tempo que passa. Passei dos 70 com muitos espelhos em casa e uma ótima relação com eles. Eu me acho um mulherão e parece que não sou só eu", contou.

Por fim, a atriz confessou que não tem arrependimentos na vida. "Eu sou fervida! Faço o que quero e pago consciente um preço por isso. Não me arrependo de absolutamente nada! Eu não seria quem sou se eu não tivesse feito exatamente o que eu fiz. Minha história ajudou a desenhar a minha trajetória. Gosto assim!", declarou.

Leia também:Vera Fischer é flagrada em rara aparição com a filha; veja as fotos