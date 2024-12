Ator que já se vestiu de Jesus Cristo nasceu um dia após o Natal; saiba quem é e veja curiosidades

Aniversariante do dia, ator já brincou com semelhança com Jesus Cristo e faz sucesso em Hollywood; saiba mais detalhes e curiosidades

O ator e cantor norte-americano Jared Leto (53) já brincou algumas vezes com sua semelhança física com a imagem de Jesus Cristo. Nascido um dia após o Natal, ele já se vestiu como o líder religioso algumas vezes e chamou atenção de fãs e internautas por isso.

Nascido em Louisiana, nos Estados Unidos, Jared Leto iniciou sua carreira nos cinemas em 1995, em Colcha de Retalhos. Desde então, ele esteve em diversos títulos aclamados como Réquiem Para um Sonho (2000), O Senhor das Armas (2005), Capítulo 27 (2007), Clube de Compras Dallas (2013), pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, e Esquadrão Suicida (2016), em que interpretou o Coringa.

Além do sucesso em Hollywood, ele também é vocalista da banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars. O artista formou o grupo musical com o irmão, Shannon Leto (54), e chegou até a ser introduzido no Guinness Book of World Records, em 2011, por realizar a mais longa turnê consecutiva de shows, abrangendo mais de 300 apresentações em um período de dois anos.

Leia também: Novo affair? Jared Leto está conhecendo melhor uma modelo brasileira. Saiba quem!

Leto cresceu em uma comunidade hippie com a mãe, Constance Leto, o padrasto e o irmão. Quando tinha 12 anos, ele se mudou para o Haiti com a família, porque a matriarca trabalhava em uma instituição de caridade médica. O ator também foi o primeiro de sua família a se formar no ensino médio.

Ele costuma ser bastante dedicado para seus papéis e realmente entra nas personagens. Por exemplo, para viver a personagem que lhe garantiu um Oscar, ele perdeu 16 quilos e ficou sem sair do papel até o final das filmagens.

Hoje, o artista acumula 11,9 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram e agora está escalado para interpretar Esqueleto no filme live-action Mestres do Universo. O ator se prepara para viver o arqui-inimigo de He-Man.

Leia mais em: Novo filme da franquia Tron será protagonizado por Jared Leto, diz site

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JARED LETO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: