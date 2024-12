Famosos vibram com nova gravidez de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Amigos famosos escrevem recados especiais após Bruna Biancardi revelar que terá mais uma filha com Neymar Jr. Saiba mais

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi chocaram os brasileiros nesta quarta-feira, 25, ao anunciarem a nova gravidez. Eles esperam o nascimento da segunda filha juntos e revelaram a novidade durante um vídeo do chá revelação. Com isso, os dois receberam o carinho de vários amigos famosos.

As celebridades deixaram comentários especiais no post do casal sobre a nova criança da família. Jade Seba disse: “Gritei aqui! Deus é bom demais. Que vocês sejam muito felizes”. Bianca Biancardi comentou: “Mais uma furacãozinha vindo aí”. Paloma Tocci escreveu: “Parabéns! Que Deus abençoe”. Brunna Gonçalves comentou: “Eu sonhei que era menina! Parabéns. Que Deus abençoe todos vocês”. Poliana Rocha disse: “Deus abençoe”.

A nova bebê será a quarta filha de Neymar Jr. O atleta já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 5 meses.

O anúncio da gravidez

Neymar Jr e Bruna Biancardi vão ter mais uma menina! Os dois descobriram o sexo da bebê na tarde do dia de Natal durante um evento na mansão do atleta em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Ao lado de Mavie e Davi Lucca, eles viram a fumaça ficar rosa na hora da revelação, demonstrando que vão ter uma filha.

O vídeo foi compartilhado por Biancardi, que celebrou a alegria de aumentar a família. "Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família :) Deus nos proteja de todo o mal, AMÉM!", disse ela.

