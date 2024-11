Médica alerta riscos da dieta de Maiara: 'Pode impactar negativamente a saúde'

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica o que é a dieta da cantora Maiara, que tem preocupado fãs com seu emagrecimento

Maiara(36), da dupla com Maraisa(36), tem se tornado assunto devido ao seu emagrecimento —chegando até a preocupar alguns fãs com as mudanças no corpo. A sertaneja adotou uma dieta cetogênica, que, apesar do resultado, pode apresentar alguns riscos à saúde se seguida a longo prazo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica que, quando mantiga por períodos prolongados, a dieta adotada por Maiara pode se tornar prejudicial . Ela alerta que, a redução extrema de carboidratos e outros fatores que envolvem a prática, podem levar a deficiências nutricionais.

"Há um risco de sarcopenia, ou seja, a perda de músculo e força muscular, especialmente em indivíduos que seguem essa dieta por muito tempo sem controle. A falta de nutrientes essenciais no longo prazo pode impactar negativamente a saúde", afirma.

"A dieta cetogênica pode ser prejudicial quando mantida por períodos prolongados. A restrição extrema de carboidratos e a possível carência de nutrientes, como vitaminas, podem levar a deficiências nutricionais", acrescenta a especialista.

O QUE É A DIETA CETOGÊNICA?

Spinelli explica que a dieta cetogênica é um tipo de alimentação em que a quantidade de carboidratos ingeridos é muito baixa, enquanto a de gorduras é alta e a de proteínas é moderada. A prática foi adotada pela cantora Maiara.

"Em sua forma tradicional, ela permite apenas uma pequena quantidade de carboidratos por dia (cerca de 10 a 15 gramas), o equivalente a uma fatia de pão pequeno, e o restante das calorias vem principalmente de gorduras, como as encontradas em carnes, queijos, óleos e abacate."

"O objetivo dessa dieta é fazer com que o corpo entre em um estado chamado cetose. Nesse estado, em vez de usar carboidratos como principal fonte de energia, o corpo passa a usar gordura. Esse processo pode ajudar na perda de peso e melhorar alguns aspectos da saúde, porém, uma estratégia que deve ser feita por um curto período de tempo", completa.

