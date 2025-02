Mariana Rios escreve carta para Lexa após cantora perder a filha: 'Forte'

Após saber que Lexa perdeu a filha três dias depois de parto prematuro, Mariana Rios escreve texto emocionante e comove com palavras; veja

A apresentadora Mariana Rios escreveu uma carta em sua rede social para a cantora Lexa. Após saber que a funkeira perdeu a filha três dias depois de um parto prematuro, a famosa se solidarizou e compartilhou uma reflexão profunda.

Também com o sonho de ser mãe, a atriz emocionou ao escrever um texto consolando a artista. "Eu só quero que você fique bem! Não precisa ser hoje, mas quando o tempo permitir. Fique bem, pois ainda há tanto a ser vivido e visto. Fique bem por você! Para você! Que todas as comemorações estejam guardadas em sua memória, assim como todas as boas notícias compartilhadas! Não se envergonhe de nada, pois você fez o seu melhor!", começou dizendo.



"Ser escolhida para oferecer afeto, mesmo que por um breve período, àquele que necessitava tanto desse apoio em sua evolução espiritual, pode parecer incompreensível inicialmente. No entanto, Deus sempre nos revela a razão, no tempo Dele!", falou sobre o lado espiritual.



"Fique bem, pois agora você é mais forte do que antes. E nunca se esqueça de que você experimentou a sensação mais linda dessa existência: o verdadeiro amor! Meu abraço apertado para Lexa e para todas as mães que devolveram seus filhos aos céus!", finalizou a apresentadora.

O que aconteceu com Lexa?

Lexa teve complicações em sua gestação e foi diagnosticada com a síndrome de HELLP, um quadro raro e grave associado à pré-eclâmpsia, o que resultou em um parto prematuro.

A cantora estava internada há cerca de duas semanas no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, ao sofrer complicações quando estava com quase seis meses de gestação.

"Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", escreveu Lexa sobre a morte da filha. Confira!