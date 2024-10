Maria Cândida alerta para riscos da menopausa: ‘Difícil de viver’

No CARAS Talk Menopausa, Maria Cândida alerta sobre mudanças no corpo feminino com a chegada da fase

Maria Cândida(53) abriu uma troca de conhecimento e informação no CARAS Talk Menopausa, nesta sexta-feira, 18, em São Paulo. No evento especial da CARAS Brasil, a apresentadora alertou mulheres que ainda não estão vivendo a fase da menopausa sobre as mudanças previstas no corpo.

É importante destacar que toda mulher reage de forma diferente. No entanto, de acordo com especialistas, entre os 45 e 55 anos mulheres devem sentir mudanças significativas no funcionamento do corpo.

"Você está sentindo na pele e não é uma pele só ressecada, você vai estar sentindo de repente, você vai subir uma escada, você não faz nenhum exercício já no terceiro lance você vai falar: 'nossa, minha perna não tá mais como era antes'. E realmente não vai tá, isso é falta de massa muscular, essa massa muscular vai segurar o seu corpo e você pode ter sim osteopenia e você pode ter milhões de coisas", explica.

As alterações hormonais, perda de massa muscular, alterações urogenitais e ósseas, mudanças na pele, cabelos, unhas, além de alterações na distribuição de gordura corporal estão entre os principais sintomas previstos na mulher na menopausa.

Os especialistas recomendam acompanhamento médico frequente, além de mudanças no estilo de vida, como uma rotina mais saudável regada a exercícios físicos e uma alimentação com alimentos que podem fortalecer o corpo.

"Se você não fizer um exercício, cardio, com a queda do estrogênio na mesma pausa, a gente vai ter o coração muito mais, ele não tá sendo protegido, não será protegido, a gente pode ter um ataque cardíaco sim, então são coisas tão importantes no mundo, como o Mariana Godoy fala todo dia no jornal, um mundo difícil de viver, agora imagina esse mundo difícil, com transformações difíceis, e a gente não fazendo nada", alerta a apresentadora, que usa seu alcance nas redes sociais para falar diretamente com mulheres sobre estilo de vida, saúde e longevidade.

