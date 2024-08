"Mais um sustinho para a conta", diz Lulu Santos sobre internação

O cantor Lulu Santos recebeu alta após ser internado com quadro viral compatível com os sintomas da dengue e está de repouso em casa

O cantor Lulu Santos recebeu alta hospitalar nesta última terça-feira, 6. Ele deu entrada no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 2, com quadro viral compatível com os sintomas da dengue, por isso, mesmo após a alta, está de repouso em casa.

Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou: "Estou seguindo as orientações médicas para voltar inteiro e bem". E completou: "Mais um sustinho para a conta!". O artista espera o resultado dos exames complementares, que devem sair neste fim de semana, para entender exatamente o que teve.

Em razão da recuperação do cantor, os shows que o cantor faria na Paraíba foram adiados. "Em função da ordem médica de repouso, os próximos shows de Campina Grande/PB (09/08) e João Pessoa/PB (10/08) terão de ser reagendados. Novas informações sobre datas serão compartilhadas nas nossas redes sociais", disse nota divulgada pela assessoria.

O show que está agendado para Salvador, na Bahia, não foi adiado. "A apresentação de 'Barítono' em Salvador/BA, no dia 17/08, segue mantida, assim como os futuros shows. Contamos com a compreensão de vocês e agradecemos o carinho dos fãs!", completaram a nota.

E os internautas desejaram melhoras nos comentários. "Melhoras, Lulu!!! Fica bem logo que João Pessoa te espera", disse uma. "João Pessoa tá morrendo de saudade, mas a gente aguenta esperar pela nova data. O importante é vc estar bem pra gente trocar uma energia bem massa . Um cheiro", disse outra. "Melhoras Lulu, boa recuperação pra vc e continuo mandando energia de cura!!", escreveu outra.

Em junho, Lulu Santos chegou a ser internado após ser diagnosticado com um quadro de gastroenterite aguda e Influenza A. Três dias depois, ele recebeu alta, mas descobriu que estava com dengue. Na ocasião, ele tratou os sintomas em casa, sob orientações médicas.

