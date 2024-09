Joaquim Lopes enfrenta inflamação de bursite no cotovelo; conheça tratamento

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings detalha sobre bursite do cotovelo e esclarece condição do ator Joaquim Lopes

Nos últimos dias, o ator Joaquim Lopes (44) foi às suas redes sociais compartilhar com os seus seguidores o susto que levou com sua saúde. O artista precisou fazer uma cirurgia por conta de uma infecção bacteriana, o quadro acabou evoluindo para um Bursite Olecraniana. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologistaFabio Jennings esclarece o assunto.

Segundo o especialista, a inflamação que o ator teve é popularmente conhecida como bursite do cotovelo. Porém, ele reforça que é importante esclarecer que bursite é o nome da doença causada pela inflamação de pequenas bolsas, chamadas bursas, que servem para acolchoar ossos, tendões e músculos próximos de articulações.

"Normalmente, existe uma pequena quantidade de líquido, líquido sinovial, dentro da bursa. Na bursite, a inflamação leva a um aumento do líquido inflamatório dentro da Bursa e consequentemente, à dor local", declara.

O reumatologista explica que as causas para a bursite do cotovelo podem ser: "Traumas locais no cotovelo, por acidentes ou atividades com impacto local repetitivo; infecção, quando uma bactéria penetra no interior da Bursa; Gota, causada pelo excesso do ácido úrico que se deposita nas articulações e em torno delas; e artrites autoimunes como artrite reumatoide e espondilartrites".

COMO TRATAR BURSITE DO COTOVELO?

O Dr. Fabio menciona que é importante se consultar com um especialista para avaliar cada caso, mas entre os tratamentos mais comuns destaca: "Anti-inflamatórios, fisioterapia e abordagem do fator causal, seja uma postura incorreta do cotovelo, seja uma doença sistêmica descompensada".

Segundo o reumatologista, na prática diária são frequentes os relatos de bursite do cotovelo após trauma que evoluem para infecção por conta de ferimentos na pele que são porta de entrada de bactérias para o interior da Bursa.

"Nesses casos, o tratamento é feito com antibióticos sistêmicos (via oral ou pela veia) para debelar a bactéria. Quando não há resposta aos antibióticos ou infecção mais extensa, a cirurgia é indicada com drenagem da secreção, limpeza local e até a retirada total da Bursa", finaliza.

