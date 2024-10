Jejum intermitente de Carolina Dieckmann funciona? Saiba os cuidados ao seguir a prática alimentar

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli alerta sobre os cuidados ao seguir o jejum intermitente, adotado pela atriz Carolina Dieckmann para filme

O jejum intermitente é uma prática alimentar que tem ganhado cada vez mais adeptos, inclusive entre celebridades. Recentemente, a atriz Carolina Dieckmann (46) compartilhou sua experiência com essa prática em suas redes sociais. Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, a artista revelou que aderiu ao jejum intermitente para emagrecer para seu papel no filme Pequenas Criaturas, gravado em julho, em Brasília.

"Sou muito gulosa e sempre fui de comer bastante. Gosto de comer prato grande, tenho prazer em ver um pratão. Mas, para fazer o filme, eu quis emagrecer. E tive que fazer um jejum de 24 horas, um jejum intermitente. Eu comia uma vez por dia, e foi muito difícil no começo. Mas eu tinha acompanhamento médico”, contou a atriz, acrescentando que mesmo após o término do longa, continuou adotando o jejum intermitente, ajustando sua alimentação diária.

Para entender melhor os efeitos e os cuidados necessários ao seguir essa prática, conversamos com a médica nutróloga Cibele Spinelli. Segundo ela, o jejum intermitente pode trazer benefícios quando feito com orientação adequada, mas não é uma solução mágica. "O jejum intermitente pode ajudar na perda de peso e no controle metabólico, mas é fundamental que seja realizado sob supervisão de um profissional médico e nutricionista. Cada corpo reage de forma diferente, e é preciso estar atento aos ajustes nutricionais, principalmente em jejuns prolongados, como o de 24 horas", explica a médica.

Cibele afirma que, além do jejum de 24 horas, existem outras abordagens populares de jejum intermitente, como o protocolo 16/8, onde a pessoa jejua por 16 horas e se alimenta em uma janela de 8 horas, e o protocolo 5:2, que envolve cinco dias de alimentação normal e dois dias de restrição calórica significativa. Cada uma dessas abordagens pode ser eficaz, desde que ajustada às necessidades individuais e com orientação profissional.

Cibele destaca ainda a importância de uma alimentação equilibrada e personalizada. "O jejum intermitente não deve ser visto como uma dieta milagrosa. Assim como qualquer estratégia alimentar, ele precisa ser ajustado às necessidades e ao estilo de vida da pessoa. No caso de Carolina Dieckmann, o acompanhamento médico foi crucial para garantir que ela pudesse seguir de forma segura, sem comprometer sua saúde", conclui.