Irmão de Julia Faria revela batalha contra câncer no testículo: ‘Recebi a notícia sozinho’

O influenciador João Faria, que é irmão da atriz Julia Faria, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação no feed do do Instagram, ele compartilhou fotos em que aparece no hospital e falou sobre sua luta contra um câncer no testículo.

“5:30 da manhã, 1 de fevereiro de 2025. Cheguei no pronto-socorro com dor nas costas e nos testículos. Estava desde o final do ano passado fazendo tomografia, ressonância e ultrassom de todas as partes das costas e da barriga. Mas como essa noite a dor nos testículos foi novidade, o médico pediu um exame de ultrassom no local. E dessa vez encontramos o problema. Tumor no testículo”, iniciou ele.

“Já estava acostumado com esses PS noturnos, era a oitava ou nona vez desde o final do ano passado que acordava de noite e não dormia mais por conta da dor. Meu pai também estava no hospital, recém operado do coração, como eu poderia dar a notícia que descobriram um câncer em mim? Como que uma simples ida ao hospital para tomar uma injeção para aliviar a dor se transformou num plot twist tão infeliz?", continuou.

"Eu não sei qual a ligação com a dor nas costas, mas já é um problema a menos. A segunda foto foi 24 horas depois, recém-chegado da sala de cirurgia. A má notícia é que com a biópsia descobrimos que é maligno. A boa é que temos uma ciência avançada e tenho grandes chances de cura com a quimioterapia”, encerrou.

Nos comentários, ele recebeu mensagens de apoio. "Já deu tudo certo", comentou Giovanna Lancellotti."Força e fé! Vai dar tudo certo e você vai sair dessa mais forte!", escreveu Fabiana Justus. Sua irmã, Julia Faria, escreveu: "Te amo, te amo, te amo". Já Fernanda Paes Leme desejou: "João estamos orando por você. Tenho certeza que já deu tudo certo porque Graças a Deus você se cuida. Tenha uma plena recuperação".

Veja a publicação: