Irmã de Cristiano Ronaldo mostra antes e depois após perder 30 kg: 'Mudar'

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para compartilhar seu antes e depois dos últimos dez meses em processo de emagrecimento

A cantora portuguesa Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para compartilhar seu antes e depois dos últimos dez meses em processo de emagrecimento. Em uma publicação no Instagram, ela contou que eliminou 30kg e que se sente cada vez melhor.

"O que foi feito, o que passei, e o que aconteceu, só eu sei. Falar, muitas vezes não mudará o percurso. Algumas irão inspirar-se. Outros, criticar e até ‘tentar’ diminuir. Uns vão colocar nos comentários [que foi] 'Ozempic'. No ano passado usei isso. Vomitava todos os dias, andava mal disposta e com tonturas constantes. Comigo não funcionou", iniciou ela em seu desabafo.

Em seguida, ela contou que fez cirurgias plásticas, mas não a levaram ao seu atual corpo. "Quem dera que as lipos que eu já fiz no passado tivessem funcionado. Não criei hábitos e disciplina, então não deu certo", contou ela, que ressaltou que teve ajuda profissional no processo. "Montei uma dieta e regras, mas fui eu que fiz a virada da chave. De nada serve dietas e nutricionistas se a tua cabeça não muda", opinou.

E contou o que mudou em sua rotina: "Retirei o glúten e a lactose. Iniciei um processo de treino, fiz seis meses de jejum intermitente de 18 horas ( difícil para 'caraças'). Tirei toda a inflamação corporal nesse processo, comecei a beber muita água, mudei a minha rotina diária, comecei a levantar cedo e a meditar, aumentei a minha energia espiritual e me afastei de coisas que me atrasavam".

"O processo de perda de peso não é só sobre mudar a alimentação. É mudar a cabeça, é ter o controle da tua vida", avaliou.

Leia também: Cristiano Ronaldo surge em clique raro ao lado da família

Veja a publicação: