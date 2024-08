Cristiano Ronaldo surge em clique raro ao lado da família

Cristiano Ronaldo surgiu nas redes sociais em um clique raro ao lado da família. O jogador posou ao lado da mãe e das irmãs

Nesta quarta-feira, 7, Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, compartilhou alguns cliques raros em que o jogador aparece com a família. Em sua conta no Instagram, a cantora postou um clique em que surgiu sorridente ao lado do craque, da mãe Maria Dolores e da irmã Elma.

"Quanto mais amor você coloca na vida, mais leve ela se torna", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Família linda e abençoada", escreveu um internauta. "O Rei com sua mãe e suas irmãs", comentou outro. "Maria Dolores, caprichou! Só fez filhos maravilhosos", escreveu uma terceira.

Katia Aveiro é casada com o gaúcho Alexandre Bertolucci Jr. e mora em Gramado, no Rio Grande do Sul, mas visita sempre Portugal para ver o irmão e a família que mora lá.

Mansão milionária

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está prestes a ter uma nova casa para viver com sua família. O atleta comprou um terreno em um local luxuoso para construir sua própria mansão.

A casa já está sendo construída em um terreno na região de Cascais, perto de Lisboa, Portugal. O local tem vista para a área costeira da Quinta da Marinha e promete ser uma das mais caras da região. O terreno tem quase mil metros quadrados e a obra deve terminar ainda em 2024.

A imprensa local já informou que o projeto da mansão inclui academia, sala de massagem, cinema, piscinas interna e externa, suíte de 300 metros quadrados e garagem com várias vagas.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo joga no time Al-Nassr, da Arábia Saudita, e recebe cerca de US$ 216 milhões - aproximadamente R$ 1,1 milhão - por ano.

Recentemente, o responsável pelo cardápio do portugês Giorgio Barone revelou os hábitos alimentares mantidos rigorosamente pelo jogador em entrevista recente ao The Mirror.

"Não existem alimentos caros. Utilizo alimentos orgânicos e naturais: peixe, frango, carne bovina, ovos, abacate, óleo de coco e arroz negro", disse o chef. De acordo com ele, atletas como Cristiano Ronaldo “devem cuidar do corpo como se cuidassem de uma Ferrari”. Por esse motivo, o consumo de açúcares, gorduras trans e álcool é contraindicado no cotidiano de CR7.