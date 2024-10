Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, atualiza saúde do pai após alta hospitalar

Mingau, do Ultraje a Rigor, recebeu alta hospitalar e iniciou uma nova etapa em sua recuperação; músico foi baleado na cabeça em 2023

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, da banda Ultraje a Rigor, tem apresentado ótima evolução em seu quadro de saúde. O artista, que foi baleado na cabeça em 2023 em Paraty, no Rio de Janeiro, recebeu alta hospitalar após meses internado em São Paulo e já está preparado para iniciar uma nova etapa em sua recuperação.

Em uma publicação feita nas redes sociais, Isabella Aglio, filha de Mingau, falou sobre o tratamento do pai e contou que ele foi encaminhado para uma clínica de reabilitação, também na capital paulista. A jovem ainda ressaltou a força do músico e agradeceu a toda equipe médica pelos cuidados dele.

"Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", declarou Isabella.

"Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente", completou a filha de Mingau.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fragata Comunicação (@fragatacomunica)

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023 em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou quatro meses na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em São Paulo e teve alta no início de 2024.

Durante a hospitalização, Mingau realizou cirurgias para aliviar a pressão no crânio e também a traqueostomia. O artista foi para uma clínica de reabilitação, onde fez tratamento para recuperar suas capacidades motora e funcional.

O músico ainda lida com as sequelas do ferimento na cabeça, mas já apresentou evolução, como o movimento de algumas partes do seu corpo.