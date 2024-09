Mingau celebra aniversário em hospital após um ano de internação

Um ano após ser baleado na cabeça, Mingau recebeu homenagem de 'Ultraje a Rigor' em seu aniversário; baixista segue internado em São Paulo

Nesta terça-feira, 3, o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, completa 57 anos de idade. O músico, do grupo Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça em setembro de 2023 em Paraty, no Rio de Janeiro. A tragédia aconteceu há um ano, na noite do dia 2 de setembro do ano passado, horas antes de seu aniversário.

Atualmente internado no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, Mingau foi homenageado pelo perfil oficial da banda nas redes sociais, após um ano de internação e algumas cirurgias.

"Parabéns, Mingau!! Hoje nosso querido Mingus completa mais um ano de vida e, infelizmente, 1 ano do trágico acontecimento que o afastou dos palcos. Seguimos acompanhando a sua recuperação e torcendo para que ela seja o mais rápida possível", iniciou o perfil oficial do Ultraje a Rigor no Instagram.

"Esperamos que não demore muito para estarmos rindo, tocando e se divertindo juntos novamente. Mingau tem um coração imenso, e é muito querido por todos a sua volta. Agradecemos todo o apoio, solidariedade e mensagens que recebemos do público, amigos e SBT. Continuem mandando boas energias, isso faz toda a diferença", continuou o texto.

E declararam: "Nós te amamos, Mingau! O Brasil te ama! Com muito carinho e saudades, Equipe Ultraje a Rigor".

Filha de Mingau desabafa ao compartilhar foto com o baixista

Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, fez um desabafo nas redes sociais no último domingo, 11, Dia dos Pais. Em uma postagem, a influenciadora prestou homenagem ao baixista do Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça em setembro de 2023 e, desde então, segue em recuperação.

Nos stories, a jovem compartilhou uma foto antiga ao lado do pai. Em seguida, apareceu chorando na internet. "Tem dia que parece que é noite, né", lamentou a jovem. Confira.