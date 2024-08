Fabiana Justus aparece após cirurgia e mostra local da cicatriz

Já fez! Após passar por cirurgia de retirada de nódulo, Fabiana Justus aparece na rede social e compartilha foto mostrando curativo

A influenciadora digital Fabiana Justus passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 01, em um hospital de São Paulo. Após nos últimos dias dizer aos fãs que faria o procedimento, a famosa apareceu na rede social sorrindo depois da operação.

Exibindo o curativo no pescoço, a herdeira de Roberto Justus já apareceu bem animada e mostrando realmente como a retirada do nódulo na paratireoide foi tranquila. Segundo explicado por ela, o nódulo já existia há muito tempo, antes de descobrir o câncer no início do ano.

"É uma operação simples, graças a deus e não tem absolutamente nada a ver com o diganóstico de nada do que eu tive, eu já tinha, é um nódulo que eu tenho benigno, na paratireoide que é, fica ao lado da tireoide", esclareceu.

Ao revelar que faria a cirurgia, a influenciadora tentou explicar o motivo da retirada do nódulo benigno: "Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulu o cálcio do meu corpo enfim, vou ter que tirar o nódulo, é uma cirurgia simples", comentou sobre estar ansiosa por esse momento esta semana.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus impressionou ao mostrar o novo cômodo de seu apartamento em São Paulo. Enquanto estava na fazenda da família, o ambiente passou por um reforma e passou a ser uma "sala da família".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus impressiona ao mostrar detalhes de 'sala da família'

A influenciadora digital Fabiana Justus impressionou ao mostrar com detalhes como é a "sala da família" de seu apartamento em São Paulo. Nesta quarta-feira, 31, ela inaugurou o ambiente, que era a brinquedoteca das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, e chocou com a novidade.

Após o crescimento das meninas e chegada do caçula, Luigi, que em breve completará um ano, a herdeira de Roberto Justus sentiu a necessidade de reformar a brinquetodeca e transformá-la em algo para todos. Aproveitando que estava de férias na fazenda, ela fez a reforma no local e encantou ao mostrar fotos do cômodo.