Fabiana Justus compartilha tamanho do cabelo após sessões de quimioterapia

Em fase de remissão da leucemia, Fabiana Justus celebrou o crescimento do cabelo nas redes sociais e brincou: "Meu moicano"

Nesta quinta-feira, 5, Fabiana Justus usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o tamanho de seu cabelo após as sessões de quimioterapia. Filha de Roberto Justus, a empresária está em fase de remissão da leucemia e tem atualizado os internautas sobre o processo de recuperação.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fabi compartilhou um vídeo no espelho com o cabelo arrumado no estilo moicano. "Meu moicano está muito perfeito hoje (risos)", brincou.

Recentemente, a irmã de Rafa Justus falou sobre os desafios da quimioterapia, especialmente em relação ao cabelo, e aconselhou os seguidores que também vão passar pelo tratamento. "Não é fácil, mas confesso que eu estava sofrendo muito mais antes de raspar do que depois que eu raspei. Depois que eu raspei o cabelo, parece que saiu um peso. Antes, os fios caindo, tufos, acordar com o travesseiro todo cheio de cabelo me dava muita aflição, uma sensação muito ruim. Quando eu decidi raspar, sinto que me deu um alívio. Foi um tempo para eu me acostumar com essa nova imagem, mas acabei me acostumando. Nunca consegui usar peruca", revelou.

Confira:

Fabiana Justus revela novo passo do tratamento após o câncer

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha do empresário Roberto Justus, contou uma novidade em seu tratamento contra o câncer. Ela está na fase da remissão após o transplante de medula óssea há alguns meses e contou que sua rotina está caminhando para a normalidade.

Nos stories do Instagram, a estrela disse que poderá reduzir os medicamentos em breve, de acordo com os resultados dos próximos exames, e está contente com isso.

"O planos dos próximos dias, no próximo mês, é eu fazer mais uma vez aquele exame mielograma, que eu faço e seu Deus quiser vai estar tudo zerado como estava no último. Aí, ele vai começar a desmamar do imunossupressor, que eu tomo. É justamente o remédio que deixa minha imunidade mais baixa. Eu tinha explicado para vocês que eles abaixam a imunidade depois do transplante justamente para a medula nova não estranhar o corpo que está e não atacar partes do corpo, porque a medula, queira ou não, é um sistema de defesa do corpo. E essa medula nova entra num corpo novo e fica: ‘opa, onde eu estou?’. Então eu tomo imunossupressor para não acontecer essa briga”, disse ela.

E completou: "Estou muito animada para esse momento começar a acontecer, de diminuir o imunossupressor, porque é quando eu vou começar a poder sair mais, obviamente de máscara. A vida já está começando a retomar, depois que isso acontecer vai retomar mais ainda. Estou animada com esse mês, setembro, mês do meu aniversário”.