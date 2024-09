O ex-BBB Arthur Picoli usou seu perfil no instagram nesta segunda-feira, 9, para contar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia

O ex-BBB Arthur Picoli usou seu perfil no instagram nesta segunda-feira, 9, para contar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no ombro. Nos stories, ele compartilhou uma imagem em que aparece deitado na cama do quarto do hospital, com o braço imobilizado e um curativo na região do ombro.

"Alguns parafusos a mais, e seguimos", escreveu na legenda. Em agosto, ele compartilhou que precisaria passar por uma cirurgia para a retirada de osso para a fixação no ombro, já que essa parte do seu corpo estava amassada e sem ligamentos.

“Fui ao oropedista hoje cedo, e o que achávamos que estava ruim, está muito pior. Já tenho ressonância hoje a tarde e retornar nele o mais rápido possível para ele me encaminhar para o anestesista e os exames pré operatórios... Resumindo: Estou com meu osso amassado e sem ligamentos no ombro. Ou seja, cirurgia vai ter que ser aberta mesmo, com a retirada de osso de outro lugar para fixação em meu ombro”, revelou ele na época.

Arthur Picoli mostra antes e depois do corpo em seis meses de academia

Recentemente, o ex-BBB usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo em que aparece na frente do espelho, usando apenas um shorts, e mostra a diferença em seu corpo em apenas seis meses de academia. "24/01/2024 - 23/07/2024. Já pensou se as mudanças que queremos ter acontecessem em um estralar de dedos? Pois é… mas não tem fórmula mágica não. Toda e qualquer conquista deve ser comemorada, sempre. Marca aquele seu amigo aí que está precisando entender que é um caminho longo, um processo, não um milagre", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação.