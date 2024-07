Esposa de Luigi Baricelli revela que fez uma biópsia: ‘Procuro não pensar’

Esposa do ator Luigi Baricelli, Andreia Baricelli desabafa enquanto aguarda o resultado de uma biópsia que realizou em um hospital

A esposa do ator Luigi Baricelli, Andreia Baricelli, deixou seus seguidores preocupados na noite desta sexta-feira, 26, ao mostrar fotos de sua ida a um hospital. Ela contou que fez um procedimento de biópsia, mas ainda não tem o resultado do diagnóstico. Além disso, ela não contou detalhes sobre o que a levou ao médico.

Em um post no Instagram, Andreia apenas mostrou fotos do dia do procedimento e falou sobre o seu sentimento neste momento.

"Depois de enfrentar um câncer de mama, dias desses me deparei com a possibilidade de algo estar errado novamente com minha saúde. Agradeço a todos que tem me enviado mensagens e emanando energia positiva, só me fortalece. Só pra poder responder a todos, fiz uma biópsia, ainda não temos o resultado, mas procuro não pensar. Estou tranquila e controlando a ansiedade, focada em não me preocupar com nada que não seja necessário ainda. Enfrentar dores e desafios faz parte da jornada, e cuidar de si mesmo é essencial. Permita-me chorar, ter medo e sentir insegurança, mas não esqueço de trazer o sorriso, a coragem e a determinação para seguir em frente. Cada obstáculo é uma oportunidade para crescer e fortalecer-se", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓮𝓲𝓪 𝓑𝓪𝓻𝓲𝓬𝓮𝓵𝓵𝓲 (@andreiabaricelli)

Luigi Baricelli revela motivo para não voltar às novelas

O ator e apresentador Luigi Baricelli descartou a possibilidade de voltar a atuar em novelas. Ele contou que pode voltar a atuar em projetos mais curtos, mas não tem o desejo de fazer parte do elenco fixo de uma novela.

"Sempre gostei e continuo gostando de atuação de curta duração. Fazer uma minissérie, uma série ou um filme com um personagem interessante seria válido. Porém, novela é muito grande e requer tempo, não tendo tanto espaço hoje na minha vida. Mas sempre é gostoso a relação de atuar e mostrar um personagem que tenha algo a dizer sobre o que acredito hoje", disse ele ao site Gshow.

O ator está longe das novelas desde que atuou em Insensato Coração, de 2011. Antes disso, ele fez sucesso ao atuar em O Profeta, Alma Gêmea, Um Só Coração, Sabor da Paixão, A Padroeira, Laços de Família e Malhação.