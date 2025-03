Equipe de Linn da Quebrada nega que ela tenha sido vista na Cracolândia

Equipe de Linn da Quebrada emite comunicado oficial para confirmar a internação dela em uma clínica de reabilitação, mas nega os rumores envolvendo a Cracolândia

A artista e ex-BBB Linn da Quebrada está internada em uma clínica de reabilitação para tratar a saúde mental. Porém, ela foi alvo de boatos de que teria vista circulando pela Cracolândia, que é uma região em São Paulo conhecida pelo consumo de substâncias ilícitas. Com os boatos, a equipe dela negou a presença de Linn nesta região.

Em uma nota oficial nas redes sociais, a equipe de Linn informou que ela não esteve na Cracolândia. "A assessoria gostaria de esclarecer que a informação de que Linn da Quebrada foi, ou teria sido, vista na Cracolândia não é verídica e possui um caráter tendencioso. Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar. Contamos com a compreensão e respeito de todos”, informaram.

Antes disso, a equipe confirmou que a artista foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar a depressão. "A assessoria informa que, neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar, recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão. Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento. Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio contínuo de todos, continuaremos compartilhando atualizações quando for apropriado”, escreveram.

