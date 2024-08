Após passar mal ao vivo, Adriana Araujo preocupa os fãs: ‘O que é isso?’

A apresentadora Adriana Araujo apareceu com um adesivo e um fio colados em seu corpo e deixou os fãs preocupados

A apresentadora Adriana Araujo causou alvoroço entre os seus fãs na tarde deste sábado, 24. Ela mostrou fotos do seu dia de folga e surgiu com um curativo e um fio colados em seu colo. O acessório ficou em evidência no look dela, que estava com uma blusa regata decotada.

Com isso, os internautas ficaram preocupados. “Você está bem?”, questionou um fã. “O que aconteceu com você?”, declarou outro. “O que é isso que está no seu colo? Esse curativo? Fiquei preocupada”, escreveu mais um.

Então, a jornalista tranquilizou os fãs ao contar que é apenas o aparelho de um exame. “Só um exame, pessoal! Monitorando o coração para descobrir o que provocou o mal estar na bancada do Jornal da Band. Estou me sentindo bem!”, disse ela.

O episódio citado por Adriana aconteceu na semana passada, quando ela precisou ser substituída no meio do Jornal da Band ao vivo. Ela estava na bancada quando o telejornal entrou no comercial, e ela não voltou mais. Ela foi substituída por outra colega de trabalho após se sentir mal.

Quem é Adriana Araújo?

Adriana Araújo é uma figura conhecida pelo público dos jornais, tendo trabalhado em diversas emissoras ao longo de sua carreira. A jornalista teve passagens marcantes pela Globo e também pela Record, onde atuou por mais de 15 anos. Depois que deixou a antiga casa há quase dois anos, ela se tornou âncora na Band.

“É uma alegria poder voltar a fazer o que mais amo: trabalhar com notícia e falar com São Paulo, o estado que me acolheu há 15 anos. Estou muito entusiasmada porque vamos usar uma linguagem que eu sempre defendi para a televisão, que é um jornal conversado, sem teleprompter!”, a jornalista celebrou a novidade.