Em entrevista recente, a cantora Joelma revelou detalhes sobre as sequelas que adquiriu após nove infecções por Covid-19; saiba mais

Em entrevista ao Domingo Record no último domingo, 22, Joelma revelou que ainda lida com as sequelas deixadas após contrair Covid-19 nove vezes. A cantora mencionou que inchaços e outros efeitos da doença ainda fazem parte de sua rotina, e deu detalhes de seu estado de saúde.

Durante o bate-papo, a famosa confessou que tais complicações a impedem de trabalhar de forma intensa. “A primeira sequela foi na digestão, não posso repetir uma refeição, não consigo, já começo a inchar. Meu corpo não pode trabalhar muito. Tem queda de cabelo, falta de energia, acontece tudo ao mesmo tempo”, disse ela.

Por esse motivo, a artista reduziu o ritmo de sua agenda, embora esperasse uma recuperação mais rápida das sequelas. Ainda em tratamento para aliviar os sintomas, Joelma afirmou que já está 60% melhor.

“Eu tenho que repousar sempre, eu priorizo muito isso pra conseguir cumprir com meus compromissos. Graças a Deus eu ainda consigo fazer tudo isso com muita alegria”, celebrou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joelma (@joelmaareal)

Joelma se pronuncia após sofrer lesão

Após sofrer uma lesão no tornozelo após se apresentar na Espanha, Joelma está completamente focada em sua recuperação.

De acordo com o colunista Leo Dias, a cantora sofreu dores no local após seu show em Bilbao, no país europeu. A artista foi diagnosticada com uma lesão no ligamento e tendão do tornozelo direito.

Em seu Instagram Stories, Joelma compartilhou um vídeo em que aparece realizando exercícios de recuperação e avisou que não pretende pausar sua turnê: "Estou voltando", avisou ela na publicação.

Em boletim, o doutor Maurício Leite, que atendeu a famosa, informou que ela foi prontamente atendida desde que voltou ao Brasil, e realizou exames de imagens que constataram uma lesão no ligamento e tendão do tornozelo direito, provocado pela torção.

Para se recuperar da lesão, a cantora passará por acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia.