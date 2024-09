Após sofrer lesão, Joelma faz exercícios e avisa: 'Estou voltando'

Após sofrer uma lesão no tornozelo após se apresentar na Espanha, Joelma surgiu fazendo alguns exercícios para sua recuperação

Após sofrer uma lesão no tornozelo após se apresentar na Espanha, Joelma está completamente focada em sua recuperação.

De acordo com o colunista Leo Dias, a cantora sofreu dores no local após seu show em Bilbao, no país europeu. A artista foi diagnosticada com uma lesão no ligamento e tendão do tornozelo direito.

Em seu Instagram Stories, Joelma compartilhou um vídeo em que aparece realizando exercícios de recuperação e avisou que não pretende pausar sua turnê: "Estou voltando", avisou ela na publicação.

Apresentação de cadeira de rodas

Por motivos de saúde, a cantora Joelma precisou cancelar sua participação em programas de televisão e deve surgir de cadeiras de rodas no próximo show. Isso porque a artista sofreu uma entorse no tornozelo direito durante sua última apresentação em Bilbao, na Espanha.

Segundo informações do portal LeoDias, mesmo com o incidente, a cantora manterá sua agenda de shows e deve subir no palco de cadeiras de rodas, no próximo dia 21 de setembro, em Santarém, no Pará.

Em boletim, o doutor Maurício Leite, que atendeu Joelma, informou que ela foi prontamente atendida desde que voltou ao Brasil, e realizou exames de imagens que constataram uma lesão no ligamento e tendão do tornozelo direito, provocado pela torção.

Para se recuperar da lesão, a cantora passará por acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia.

Leia o boletim na íntegra:

"A Cantora Joelma sofreu uma queda no palco durante seu show em Bilbao na Espanha , no dia 15/09/2024 . Ao chegar em Recife, no dia 17/09/2024 foi prontamente atendida na emergência do Memorial Star para avaliação e exames de imagem. Foi constatada uma entorse do tornozelo direito com lesão ligamentar e tendinoso. Encontra-se em acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia para voltar aos palcos e seus compromissos de carreira o mais breve possível. Atenciosamente, Maurício Leite de Souza Junior CRM PE: 15622".