Tati Machado destaca beleza natural com cliques na piscina: ‘Plena’

Apresentadora do ‘Saia justa’, Tati Machado rouba a cena com beleza e acumula elogios ao compartilhar novas fotos na piscina

Recentemente, Tati Machado aproveitou alguns dias de férias em um parque aquático em Fortaleza, no Ceará. Apesar de já estar de volta a rotina corrida nos estúdios da Globo, a apresentadora do ‘Saia Justa’ decidiu compartilhar algumas fotos da viagem. Entre os cliques, ela roubou a cena e acumulou elogios ao dividir registros de um banho de piscina.

Em seu perfil oficial no Instagram, Tati compartilhou um clique em que aparece deitada na piscina enquanto saboreava um drink: “Mentalmente eu tô assim”, ela falou sobre estar de volta à rotina após o descanso na piscina. Além do novo registro, a apresentadora já tinha compartilhado um álbum de fotos de seus últimos dias no parque aquático.

Entre os cliques, Tati apareceu posando na beira da piscina, ao lado do marido, Bruno Monteiro, e também de alguns amigos: “Dias de sol ~ dias de ser feliz”, a comunicadora legendou a publicação, que recebeu muitos elogios nos comentários: “Que delícia”, disse uma seguidora. “Plena”, disse mais uma. “Lindeza”, escreveu outra.

De volta a rotina, Tati Machado faz parte do time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, e segue com suas participações nos programas Encontro e Mais Você, ambos na Globo: "E é muito bom a gente acreditar nos nossos sonhos e começar ver que eles estão se realizando”, a comunicadora celebrou a nova jornada em sua vida profissional.

“É uma oportunidade única de mostrar uma Tati que talvez muitas pessoas não conhecem. Vai ser maravilhoso me juntar ao time com essas duas mulheres incríveis", Tati falou sobre suas colegas de sofá, Bela Gil, Rita Batista e Eliana, que passou a integrar a atração voltada para o público feminino depois que deixou o SBT.

Tati Machado desabafa sobre pressão estética:

Recentemente, a apresentadora Tati Machado refletiu sobre a pressão estética que sofre por causa de sua aparência. Em conversa durante o programa Saia Justa, do GNT, ela contou que nem sempre se acha bonita, mas que se sente muito bem em seu corpo: “Vivemos em um mundo onde a beleza está na magreza extrema”, iniciou.

“Eu, como mulher gorda, não quero romantizar a mulher gorda. Às vezes, me olho pelada e digo: ‘hoje não está dando’. Por conta dos exercícios, emagreci bastante e ouço muita gente falando: ‘emagreceu, está linda!’. A beleza está associada à magreza. Eu realmente estou me sentindo linda, mas antes já me sentia também”, Tati refletiu.