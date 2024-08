Saiba o que Yasmin Brunet fez para emagrecer em dois meses

Médico de Yasmin Brunet revela detalhes do que mudou na rotina de Yasmin Brunet para ela secar em pouquíssimo tempo

A modelo Yasmin Brunet passou por um processo de emagrecimento nos últimos dois meses. Ela mudou a sua rotina e sua alimentação para lidar com o inchaço do lipedema e viu suas medidas reduzirem. Quer saber o que ela fez? O médico da loira contou tudo!

Em entrevista ao Jornal O Globo, o médico cirurgião vascular Alexandre Amato revelou quais foram as orientações que deu para Yasmin Brunet. Para começar, a modelo fez exames genéticos para saber a causa do seu inchaço e acúmulo de gordura no lipedema. Com os resultados, ela iniciou uma dieta sem glúten.

"Especificamente para ela, o que inflamava era o glúten. Precisávamos começar uma dieta radical sem glúten, mas que seria brilhante para o tratamento dela contra o lipedema. Depois que desinflama, ganha músculo e perde gordura, o que consequentemente perde peso também. Não foi algo fácil, tivemos umas recaídas no meio do caminho, um vai e vem com o glúten, mas parece que agora ela tirou 100% desses tipos de alimento", afirmou ele.

Além disso, Yasmin Brunet iniciou um tratamento com medicações injetáveis. O objetivo dos remédios era promover ações anti-oxidante e anti-inflamatória. Para isso, ela fez o uso de Coenzima q10, Resveratrol e NADH. "São um aporte vitamínico que o organismo dela necessitava para lutar e controlar essa inflamação corporal. É algo pessoal, para cada pessoa", informou.

Yasmin Brunet reflete sobre comentários pesados no BBB 24:

Durante seu confinamento no reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet foi alvo de comentários pesados sobre seu corpo. Fora do programa, ela desabafou: “Eu aprendi a ser validada pelos outros no que eu tenho no meu externo. Sempre dependi da aprovação dos outros pra sentir que eu tenho algum valor", lamentou.

"E como sempre, no meio da moda te julgam puramente pelo seu corpo, então se você tá muito gorda ou muito magra e você aprende sempre a se comparar com outras mulheres. O que é a coisa mais infeliz que você pode fazer contigo. Como eu nunca tive um olhar carinhoso comigo, agora que eu estou começando a ter isso", contou no ‘Encontro’.