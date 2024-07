Rafaella Justus surge com look elegante e ganha elogio de Ana Paula Siebert

Usando um vestido elegante, Rafaella Justus revelou que presenteou a madrasta, Ana Paula Siebert, com mesmo look; confira

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus encantou os seguidores na noite de terça-feira, 16, ao surgir belíssima nas redes sociais da madrasta, Ana Paula Siebert. Prestes a completar 15 anos, a adolescente esbanjou elegância ao mostrar o look escolhido para se divertir.

Antes de sair de casa, Rafa foi filmada por Ana Paula, que fez questão de elogiar a enteada. Usando um vestido marrom longo e justo, a herdeira da apresentadora da Record TV mostrou que tem muito bom gosto para roupas.

"Gente, olha o look dela!", declarou a esposa de Roberto Justus. Rafaella, então, revelou que presenteou a influenciadora digital com um vestido igual. "Ela me mandou mensagem de dentro da loja perguntando se achei bonito. [Disse] 'Achei, traz um para mim também'", se divertiu Ana Paula Siebert.

"Comprei para ela também, do mesmo tamanho", completou Rafa Justus. Em seguida, a madrasta da adoelscente seguiu elogiando sua produção. "Está bonita, mocinha! Para onde será que ela vai, gente?", questionou a influenciadora, sem revelar o destino do passeio da enteada. Para compor o look, a filha de Ticiane apostou em uma bolsa e sandálias pretas.

Confira o look de Rafaella Justus:

Rafaella Justus com vestido marrom - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella Justus mostra look elegante e revela ter comprado o mesmo vestido para a madrasta, Ana Paula Siebert pic.twitter.com/y9sx31MbIx — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) July 17, 2024

Ticiane Pinheiro revela novos detalhes dos 15 anos de Rafa Justus

Ticiane Pinheiro não esconde o quanto está ansiosa para a grande festa de 15 anos da filha, Rafaella Justus! A apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, revelou que o evento, programado para o dia 21 de julho em São Paulo, está do jeitinho que a primogênita sempre sonhou.

Em entrevista à revista Quem, Ticiane contou novos detalhes da festa tão esperada. "A festa da Rafa vai ser uma festa de princesa, uma festa de 15 anos como ela quer, no mundo rosa. Ela vai ter três vestidos, o da entrada, o da valsa e o da balada. Vai ter um show especial surpresa, que estou dando", declarou a comunicadora.

Sem saber exatamente todos os detalhes finais da comemoração, a esposa do jornalista Cesar Tralli revelou o número estimado de convidados para o evento. "Acho que são 400 convidados, a gente ainda está fazendo a lista e fechando tudo. Sou uma pessoa que não é muito organizada, gosto de fazer tudo bem em cima da hora. Trabalho tanto, estou começando a fazer a lista, mas a gente fechou para esse número de pessoas", explicou ela; confira mais detalhes!