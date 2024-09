Paula Fernandes revela que começou a postar fotos sensuais apenas após o fim de seu relacionamento e explica os motivos por trás dessa escolha

Na terça-feira, 3, Paula Fernandes compareceu a um evento de música em São Paulo. No tapete vermelho, a cantora conversou com a imprensa e refletiu sobre as recentes mudanças em sua vida pessoal. Inclusive, ela falou sobre as polêmicas envolvendo seu ensaio sensual e contou que tomou a decisão de postar as fotos após o fim de seu namoro.

Para quem não acompanhou, Paula publicou fotos de um ensaio sensual para promover seu novo projeto musical. Apesar de ter recebido muitos comentários negativos pelas imagens ousadas, a cantora, em entrevista ao GShow, afirmou que não se importa com as críticas e está muito contente com as mudanças em sua vida.

"Não faço para repercutir, faço porque estou com vontade. Tem aquele que não gosta, que diz que eu apelei. Acho que, assim, todo mundo tem direito a sua opinião. Eu estou muito livre, estou empoderada, estou leve, estou me achando bonita", Paula dispensou a opinião de terceiros e afirmou estar realizada com sua nova versão.

Além disso, Paula também destacou que a transformação tem a ver com o fim de seu último namoro: "Depois do meu último relacionamento, a mudança foi tão drástica que tenho uma sensação de alívio tão grande de estar me amando do jeito que eu estou me amando. Vou fazer a foto do jeito que eu quiser fazer”, ela declarou.

“Não temos que nos preocupar com o que os outros estão achando, já passei dessa fase", pontuou a cantora, que falou sobre a procura por um novo amor: ”Não é que eu estou procurando, essa pessoa vai me achar. Mas, se você não tem tempo para estar social, como vai? Tenho que encontrar essa pessoa certa”, disse durante a entrevista.

Vale lembrar que Paula já revelou que com o anúncio do fim do seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello em setembro do ano passado, após cerca de quatro anos de relação, passou a perceber mais a importância do amor próprio. Agora, a cantora afirma estar passando por uma mudança, não apenas na carreira, mas também em sua vida.

"Essa mudança está acontecendo de dentro para fora, maturidade e amor próprio retratam bem esse meu momento", diz. "Estou vivendo um momento particular de solitude, isso gerou sofrimentos mas uma sensação muito grande de livramento, libertação e autoconhecimento”, ela declarou em uma coletiva que contou com a presença da CARAS Brasil.

