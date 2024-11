Micheli Machado transforma visual para viver nova personagem

Com exclusividade à CARAS Brasil, Micheli Machado fala sobre nova personagem e mostra visual renovado

Micheli Machado (43) está pronta para viver uma nova personagem no audiovisual. A atriz foi escalada para interpretar Marília em As Meninas da Garagem Secreta. Para o papel, a estrela precisou renovar o visual e aderir tranças longas.

Com exclusividade à CARAS Brasil, a atriz mostra como ficou o resultado final da transformação e fala sobre a expectativa de atuar na série, com direção de Pedro Jorge e produção da Mixer. As gravações já começaram e devem ir até fevereiro de 2025.

"Eu estava muito ansiosa para compartilhar esse momento com vocês. Amo mudar meu visual, especialmente para viver uma nova personagem. Adoro esse estilo, com tranças longas, pois combina duas coisas que amo", conta ela.

Machado atua ao lado de Morena Nunes (13), fruto do seu casamento com o ator Robson Nunes (42). Animada com o protagonismo da filha em uma série, ela conta que é uma mãe que apoia todas as decisões profissionais da adolescente.

"Além disso, essa série tem um gostinho especial: estou atuando novamente ao lado da minha filha, que agora é protagonista. É uma alegria imensa acompanhar sua desenvoltura profissional e ver de perto o talento que ela está desenvolvendo. Estamos bastante animadas e empolgadas para o início das gravações na próxima semana!", se emociona.

As Meninas da Garagem Secreta está sendo gravada em São Paulo e contará com oito episódios no total. Micheli diz que a produção está recheada de surpresas e histórias que prometem chamar a atenção do público.

“O público pode aguardar muitos momentos marcantes. Tenho certeza de que vão adorar e se deliciar com a história envolvente, os personagens cativantes e as surpresas que preparamos. É uma série feita com muito carinho, e estou muito feliz por fazer parte desse projeto tão especial”, conclui.

