Mell Muzzillo, de Renascer, renova o bronzeado com look de crochê

Intérprete da Ritinha na novela Renascer, Mell Muzzillo é flagrada em dia na praia durante folga e chama a atenção para o bronzeado impecável

A atriz Mell Muzzillo, que interpreta a personagem Ritinha no remake da novela Renascer, da Globo, aproveitou um dia de folga das gravações para descansar. A beldade foi flagrada pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro nesta semana.

Nas imagens, ela ostentou o seu corpaço magérrimo ao posar só de biquíni de crochê no estilo fio-dental. A estrela foi fotografada de vários ângulos e ostentou sua beleza impecável.

Recentemente, Mell contou sobre o impacto da fama em sua vida ao ser questionada sobre como está lidando com a repercussão de sua personagem na novela das 9. "Eu não estou lidando, né? Eu dei uma surtada de início, porque sou uma pessoa muito reservada. Então, olhar a minha vida exposta dessa forma para todo mundo ver foi muito dolorido. Mas, agora, entendendo que essas são as consequências da nossa profissão, e não tenho muito o que fazer, as pessoas vão falar mesmo, as pessoas vão comentar, vão inventar e é isso. Eu estou aprendendo", afirmou ela em entrevista na Revista CARAS.

Além disso, ela comentou que ainda está se acostumando com ser famosa. "Na verdade, está caindo aos poucos. Ainda fico meio incrédula, me assistir é uma coisa muito doida. Estou de casa para o estúdio e vice-versa. Então, não estava conseguindo sentir a repercussão, mas essa semana fui para São Paulo e foi a primeira vez que consegui sentir esse calor do público. As pessoas estão me chamando de Ritinha, o nome da personagem, elogiando meu trabalho, pedindo foto, fico feliz com esse carinho", afirmou.

Atriz diz que não perdoa traição

Ao contrário de Ritinha, Mell Muzzillo diz que não perdoaria uma traição. "Sou geminiana, tenho síndrome de exclusividade. Não dá pra perdoar. Sou muito egoísta. Não consigo dividir nem quando tenho algo sério, imagina casada... Não tenho maturidade para relacionamento aberto também. Se é solteiro faz o que quiser, mas, a partir do momento que assume, não tem motivo pra ter outra" , disse.

Sobre a personagem de Renascer, ela reflete: "É um retrato do que realmente acontece. A traição mais nojenta que existe, aquela que rola no local de trabalho, debaixo do nariz dela. Se acontecesse comigo, eu terminaria logo e não colocaria a culpa somente na Eliana. Minha raiva toda eu ia descontar no meu marido. E sairia dessa situação, porque ninguém merece. Se quisesse dar o troco, daria depois".