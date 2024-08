Magérrima, Marina Ruy Barbosa surge de maiô pink em viagem na Itália

A atriz Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos de suas férias na Itália e ostenta sua boa forma ao escolher look pink

A atriz Marina Ruy Barbosa segue em suas férias na Itália e abriu um novo álbum de fotos. Desta vez, ela fez um passeio de barco no mar de Capri e chamou a atenção para sua boa forma.

Nas imagens, ela apareceu de maiô pink estiloso e também com saída de praia combinando. Tanto que ela recebeu vários comentários com elogios dos seus fãs.

“Desconheço outra tão linda e perfeita”, disse um seguidor. “Tão maravilhosa! A princesinha do Brasil”, afirmou outro. “Que espetáculo”, declarou mais um.

Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Noivo de Marina Ruy Barbosa revela maior defeito da atriz

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, causou surpresa ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Em um momento descontraído ao lado da noiva, ele quebrou a habitual discrição ao participar de um jogo para classificar as características menos positivas da ruiva e deixou claro que ela é ciumenta.

Tudo começou quando Marina decidiu brincar com o noivo, usando um filtro no TikTok para classificar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. Conforme as palavras apareciam, o empresário precisava escolher uma posição no desafio, que começou de forma descontraída: "Amor, vamos lá, você vai ter que falar os meus defeitos, tá?".

As primeiras palavras foram "tímida", "medrosa", "desequilibrada", "vingativa" e "grossa". Abdul foi sincero ao afirmar que Marina não possuía nenhuma dessas características, que foram classificadas nas últimas posições. Em seguida, surgiu "desconfiada", e apesar do noivo negar, a artista admitiu que desconfia e colocou o defeito em terceiro lugar; confira mais detalhes!