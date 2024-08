A atriz e ex-BBB Gleici Damasceno arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço enquanto renovava o bronzeado

Gleici Damasceno, a campeã do Big Brother Brasil 18, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 7, ao mostrar como estaca aproveitando o seu dia.

A atriz e influenciadora digital aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na piscina e ganhou elogios dos fãs ao exibir seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni fininho e boné, enquanto fazia várias poses.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Gleici brincou: "Sol na piscina de casa = bronze pro Brasil", escreveu ela na legenda da publicação, fazendo referência aos Jogos Olímpicos de Paris.

Os fãs exaltaram a beleza da ex-BBB nos comentários do post. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Eita como é belíssima", afirmou uma fã. "Um espetáculo de mulher", elogiou mais uma.

Recentemente, Gleici impressionou os seguidores ao postar fotos, de frete e de costas, em que aparece se refrescando no rio Envira, no Acre. Ao surgir usando um biquíni preto, ela ostentou suas curvas impecáveis. "O banho nosso de todo dia", disse ela, que na ocasião estava gravando o longa 'Maria da Liberdade — A Santa do Rio dos Pássaros', dirigido por Marcos Vinicius e Rodrigo Campos.

Confira:

Gleici Damasceno celebra estreia na Netflix com filme gravado no Acre

Depois de anos estudando teatro, a influenciadora Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, vai estrear como atriz na Netflix. A famosa é uma das estrelas do filme Noites Alienígenas, que foi gravado inteiramente no Acre.

Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a artista, que já chegou a ser aprovada no curso de artes cênicas da Universidade Federal do Acre, destacou que sua estreia na plataforma de streaming é um sonho realizado.

"É uma realização enorme, uma emoção muito grande estar vivendo isso. O Noites Alienígenas é muito mais que uma obra cinematográfica, é um retrato da Amazônia que está repleta de personagens e histórias que precisam ser mostradas e conhecidas", disse ela. Em meio a críticas positivas e a aprovação do público ao longa, Gleici reforçou que está mega feliz com a repercussão. Saiba mais!