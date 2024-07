A ex-BBB Sarah Andrade abriu o álbum de fotos de sua viagem de férias e chamou a atenção dos fãs ao exibir seu corpão sarado

Sarah Andrade, ex-participante do BBB 24, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela está na Croácia ao lado de algumas amigas.

Além de mostrar alguns lugares que visitou, a influenciadora digital impressionou ao esbanjar beleza e seu corpo sarado enquanto renovava o bronzeado em uma praia. Ao compartilhar os cliques no feed do Instagram, a ex-sister falou sobre a viagem.

"Minha primeira vez na Croácia e já fiquei encantada! Cada canto desse lugar foi uma verdadeira descoberta, desde as paisagens incríveis até a cultura. Explorar novos lugares me faz perceber o quão vasto e maravilhoso é o mundo, e como cada experiência enriquece nossa alma. A Croácia me proporcionou momentos inesquecíveis, e já não vejo a hora de voltar para conhecer muito mais!", escreveu Sarah na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Cada dia mais linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Você só deixou a paisagem mais incrível", afirmou uma fã. "Maravilhosa", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Andrade (@sarahandrade)

Sarah Andrade revela como fatura após reality

Com mais de seis milhões de seguidores no Instagram, Sarah Andrade sem dúvida é uma das maiores ex-participantes do Big Brother Brasil. Mas engana-se quem acredita que a ex-BBB tem faturado apenas com seu trabalho como influenciadora. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira abriu um pouco sua intimidade e revelou ser uma verdadeira estrategista quando o assunto são negócios.

"Eu sempre me interessei por investimentos e foi uma das coisas que logo me preocupei quando comecei a ver os trabalhos chegando, tenho uma equipe que me ajuda a administrar as finanças do meu negócio, incluindo contadores, consultor financeiro e gerente de negócios. Trabalhamos juntos para garantir que tudo esteja organizado e que possamos prosperar de maneira sustentável", disse ela. Confira a entrevista completa!