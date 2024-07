De férias, Sheron Menezzes curte o dia na piscina com Juliana Paes

A atriz Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores ao surgir aproveitando o dia na piscina ao lado da atriz Juliana Paes

Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias. Ela está aproveitando o tempo livre em Fortaleza, no Ceará, ao lado da atriz Juliana Paes.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou alguns registros esbanjando beleza com a amiga na piscina. Para o momento de lazer, Sheron surgiu usando um maiô preto, enquanto Juliana apostou em um biquíni de crochê laranja e preto.

Na primeira imagem, a artista mostrou apenas a amiga e a elogiou: "Essa Juliana é tão linda... deixa eu ir ali me enfiar na foto", disse ela, que em seguida posou ao lado da artista. "Agora sim! Love u", completou.

Além da amiga, Sheron está acompanhada do filho, Benjamin, de seis anos, fruto de seu casamento com Saulo Bernard. Durante a viagem, ela decidiu gravar um vídeo para mostrar o look que escolheu para curtir a noite e enquanto mostrava a produção, um vestido branco com uma pequena abertura próximo ao seio, ela ganhou um abraço e um beijo do herdeiro. Ao dividir o momento nos Stories do Instagram, Sheron se derreteu: "Era pra mostrar o look, mas sofri um ataque de amor", escreveu a famosa ao legendar a postagem.

Juliana Paes curte férias ao lado dos filhos

Na última quarta-feira, 17, Juliana Paes usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela está em Fortaleza, no Ceará, ao lado dos filhos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de 10, frutos de seu casamento com o empresário Carlos Eduardo.

No feed do Instagram, a atriz postou várias fotos em que aparece aproveitando o momento de descanso em cenários paradisíacos. Em um dos registros, ela aparece de chamego com os herdeiros na piscina durante o café da manhã. "Baterias recarregadas… ohhhhhbrigada meu Deus! #ferias", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira as fotos!