A atriz Danni Suzuki chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com o seu cabelo todo cacheado

Danni Suzuki impressionou os seguidores das redes sociais na noite deste domingo, 1º, ao postar uma foto com o cabelo todo cacheado. A atriz publicou no feed do Instagram uma foto de quando era criança para mostrar que esse é o seu "cabelinho original".

"Cada dia uma nova Dani rs. A segunda foto é pra você conferir meu cabelinho original… já que pouca gente sabe que nasci assim", contou a artista na legenda da publcação.

Ela ainda falou sobre a possibilidade de se transformar. "Mas o gostoso mesmo é cada dia poder estar de um jeito, se divertindo com todas as possibilidades. Domingão em serviço por aqui, dia longo, mas muito produtivo. Linda noite pra todos!", completou.

A postagem recebeu diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Eu te achei mais linda ainda cacheada", confessou outra. "Mais que perfeição", falou uma fã. "Nunca imaginei... linda sempre", afirmou mais uma. "Ai meu Deus, que linda. Amei os cachos", comentou uma admiradora. "Amei você cacheada", confessou a atriz Natália Lage.

Confira:

A atriz e apresentadora Danni Suzuki está apaixonada! Ela engatou um novo namoro com o modelo Dego Ferreira. Inclusive, eles fizeram a primeira aparição em público quando foram a um evento no Rio de Janeiro.

O romance de Danni e Dego é recente e eles vivem um relacionamento discreto. Eles apareceram juntos pela primeira vez nas redes sociais, quando compartilharam fotos durante um dia na praia. Dego tem 35 anos e uma longa trajetória no universo da moda, incluindo uma temporada no exterior. Além disso, ele já participou do Concurso Mister Universo e Mister Ibirama. Veja as fotos!