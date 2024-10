Daniella Sarahyba esbanja beleza durante rara aparição em público na praia

Daniella Sarahyba atrai olhares e impressiona com beleza ao surgir se exercitando em público em praia no Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira, 11, Daniella Sarahyba fez uma rara aparição em público em uma praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Esbanjando beleza e alegria, a modelo brasileira atraiu olhares e impressionou pela simpatia e elegância enquanto se exercitava e jogava beach tennis com alguns colegas à beira-mar.

Discreta e raramente vista em público, Daniella aproveitou a manhã ensolarada para curtir o bom tempo e se exercitar ao ar livre. Usando uma legging vinho combinada com um top da mesma cor, a modelo chamou a atenção na praia e, naturalmente, se destacou. Ao perceber a presença dos fotógrafos, ela sorriu, acenou e posou com simpatia.

Mãe de três crianças, Daniella mostrou que já recuperou a forma física após o nascimento de seu filho caçula, Armando, de apenas um ano, e segue mantendo a rotina de exercícios. Além do menino, ela também é mãe de duas meninas, Gabriela, de 14 anos, e Rafaela, de 10. Os três são fruto de seu casamento com o empresário Wolff Klabin.

Inclusive, recentemente Daniella comemorou os 17 anos de seu casamento com Wolff: "Há 17 anos nos casamos! Que venham os próximos 17, 34, e muitos anos de união, amor, alegria, resiliência, cuidado, carinho e respeito. Wolff, te amo para Sempre. Obrigada Deus", disse a modelo ao compartilhar cliques antigos com o marido em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Sarahyba (@daniellasarahyba)

Daniella Sarahyba presta homenagem no aniversário da filha

No dia 2 de outubro, Daniella Sarahyba usou as redes sociais para prestar uma homenagem à sua filha mais velha, Gabriela. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Wolff Klabin, completou 14 anos e ganhou uma declaração especial da mãe, além de muitos elogios dos seguidores pela semelhança física entre as duas.

"Filha, siga sendo quem você é; um orgulho para nós, um exemplo para os seus irmãos e para toda a família, dedicada aos seus propósitos, alegre, boa aluna e, acima de tudo, boa pessoa. Eu vou estar sempre ao seu lado, amo você, incondicionalmente. Seguirei sendo a sua doce mãe, sua fortaleza, sua parceira. Feliz aniversário!”, Daniella se declarou.