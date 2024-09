Com look colorido, Maiara curte dia ensolarado na piscina

Uau! Com look estampado e cenário paradisíaco, a cantora sertaneja Maiara curtiu uma tarde na piscina de sua mansão luxuosa

Aproveitando o sol desta sexta-feira, 20, a cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, compartilhou com os seguidores um momento de descanso na piscina. Por meio dos stories no Instagram, a artista surgiu se refrescando ao som ambiente.

Para a ocasião, a famosa optou por um maiô recortado e chapéu. Sem maquiagem, ela esbanjou sua beleza natural e exibiu seu corpo delineado.

Ainda no Instagram, Maiara mostrou alguns detalhes do cenário paradisíaco de sua mansão luxuosa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Maiara se arrepende de mudar o cabelo e passa por nova transformação no visual

Na última quarta-feira, 11, Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, passou por uma transformação em seu visual ao trocar os cabelos escuros por um tom ruivo. No entanto, a cantora revelou que se arrependeu da mudança e decidiu pintar o cabelo novamente. Desta vez, ela escolheu uma cor que mistura nuances de laranja e castanho escuro.

Nos stories do Instagram, Maiara revelou que passou a noite mudando a cor do cabelo com a ajuda de seu cabeleireiro, Guilherme Aires. Mas ao acordar, ela sentiu falta da cor antiga e decidiu passar por uma nova mudança. Depois de experimentar o ruivo, ela decidiu pintar os fios com um tom 'chocolate' e compartilhou o resultado com seus seguidores.

"Gente, minha cara está sem filtro mesmo, vocês sabem que ela está assim, mas agora estou falando de cabelo. Antes de ontem, esse rapaz [o cabelereiro] veio aqui [com a equipe dele] e fizeram um ruivo maravilhoso em mim. Só que hoje eu acordei, bati o cabelo e falei assim: 'Ai, meu Deus, o que eu faço?”, Maiara iniciou seu relato sobre a mudança.

“Porque a morena de Goiânia também está viva em mim", a cantora sertaneja revelou que sentiu falta do cabelo castanho e por isso, decidiu escurecer novamente os fios ruivos, que ficaram em um tom de marrom acobreado após mais uma transformação: "O ruivo com a morena virou esse chocolate belíssimo", ela se derreteu pelo novo visual. Veja como ficou!