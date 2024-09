Bruna Marquezine rouba a cena ao posar com botas de luxo no Rock in Rio

Assim como João Guilherme, Bruna Marquezine chama a atenção ao surgir usando botas caríssimas em aparição no Rock in Rio

Na noite da última quinta-feira, 19, Bruna Marquezine marcou presença no quarto dia de Rock in Rio. Assim como João Guilherme, a atriz chamou a atenção ao surgir no festival usando um acessório de grife. Isso porque a artista decidiu apostar em botas de luxo, que não passaram despercebidas e receberam elogios.

Após curtir o primeiro final de semana de shows ao lado do ator, Marquezine compareceu ao evento sozinha, desta vez com um visual mais simples, mas ousado. Ela escolheu uma regata branca curta e uma mini saia, complementando o look com uma bota de couro de uma grife italiana que roubou a cena pelo seu valor exorbitante.

Segundo o GShow, Bruna investiu cerca de R$ 12 mil reais na peça, que possui cano alto e salto. No entanto, a famosa não foi a única a chamar atenção com o calçado. No final de semana passado, João Guilherme também foi alvo de comentários ao eleger uma bota totalmente fora do comum para curtir o festival ao lado da amada.

Dono de um estilo autêntico e cheio de atitude, o filho do cantor sertanejo Leonardo dividiu opiniões com a roupa escolhida para o momento. João, que já causou por conta de seus croppeds, deu o que falar com suas botas de grife, bermuda larga, além de um lenço amarrado em sua cabeça para aproveitar o evento ao lado de Bruna.

Bruna Marquezine se pronuncia sobre polêmica no Rock in Rio:

Após rumores sobre um possível desentendimento nos bastidores do Rock in Rio, Bruna Marquezine esclareceu o motivo de ter deixado de seguir Yasmin Brunet. Em suas redes sociais, a atriz afirmou que a decisão foi motivada pela falta de convívio entre as duas e até voltou a seguir a modelo novamente após a polêmica envolvendo o unfollow.

Para quem não acompanhou, Bruna Marquezine e Yasmin Brunet estiveram no mesmo evento no último fim de semana, mas não apareceram juntas em nenhum momento. Além disso, as duas já não se seguem mais nas redes sociais, o que levou os seguidores a especularem sobre um possível climão entre elas, algo que a atriz negou.