Virginia Fonseca exibe a primeira foto do filho de olhos abertos

Que fofura! Virginia Fonseca flagra o filho recém-nascido, José Leonardo, de olhos abertos e registra para os fãs. Veja as fotos

A influenciadora digital Virginia Fonseca já é mãe pela terceira vez e compartilha cada momento da maternidade com seus seguidores nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 13, ela encantou ao mostrar a primeira foto do filho recém-nascido, José Leonardo, de olhos abertos.

Desde que nasceu, o bebê sempre era fotografado com os olhos fechados e dormindo. Agora, ele apareceu acordado enquanto era amamentado e esbanjou fofura.

“Abriu o olho”, comemorou a mamãe, que estava ansiosa para ver o herdeiro com os olhos bem abertos.

José é o terceiro filo de Virginia e Zé Felipe, que também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2 anos. O recém-nascido veio ao mundo no dia 8 de setembro de 2024, pesando 3.590 kg e 49,5 cm, em uma maternidade de Goiânia, Goiás.

O nome completo de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já estão com a certidão de nascimento do terceiro filho, José Leonardo, em mãos. Nesta sexta-feira, 13, o artista foi até um cartório para registrar o bebê e mostrou o documento para a mãe coruja, que está em casa com a família e cuidando do herdeiro.

Com isso, ela aproveitou para revelar qual é o nome completo do herdeiro: José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa .

“Josephino acabou de registrar o Tuco. José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa. Olha o tamanho do nome do menino. O sobrenome de todo mundo”, disse ela, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Visita do vovô Leonardo

Nesta quarta-feira, 11, a digital influencer Virginia Fonseca compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo no estilo boomerangue em que Leonardo aparece conversando com o neto recém-nascido.

"Vovô Leo veio ver o José Leonardo hoje de novo", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.