Virginia Fonseca encanta em novas fotos com José Leonardo: 'Príncipe'

Virginia Fonseca encantou os seus milhões de seguidores ao compartilhar novas fotos em que aparece com o filho caçula José Leonardo

Ao que tudo indica, Virginia Fonseca está radiante após a chegada de José Leonardo, seu filho caçula. O bebê veio ao mundo no dia 8 de setembro por meio de uma cesariana. Casada com Zé Felipe, ela também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

Nesta sexta-feira, 13, a digital influencer encantou os seus milhões de seguidores ao compartilhar novas fotos com o pequeno. Nas imagens, publicadas no Instagram, Virginia surgiu sorridente e paparicando muito o neném, que estava fofíssimo com um look azul.

"Meu príncipe José", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que foto linda", escreveu um internauta. "O útero é um photoshop", brincou outra. "Ainda não me acostumei com a beleza desse cutuco", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Reação alérgica

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou nesta sexta-feira, 13, o motivo da reação alérgica que a levou ao hospital o na madrugada da última quinta-feira, 12. Nos stories de seu Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe explicou que algum medicamento desencadeou os sintomas alérgicos.

"Foi por causa de remédio. Mas eu não tomei nada que eu nunca tenha tomado nos outros partos. Mas pode ser que, depois de um tempo, a gente desenvolva uma alergia. Por exemplo, eu posso ter tomado... Vou dar um exemplo, não é isso... Eu posso ter tomado dipirona a vida inteira, mas, depois de dez anos, eu posso dar alergia de dipirona", explicou.

Ela ainda contou que não está podendo usar cosméticos. "Enquanto estou com alergia, não posso aplicar nada. Estou tendo que usar sabonete de bebê no corpo e no rosto, e desodorante sem cheiro", detalhou a empresária, que havia publicado o registro de como está sua barriga na noite de quinta-feira, 12.