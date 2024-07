Rafael Cardoso relembra foto de infância e compara à filha caçula

Rafael Cardoso resgatou uma foto de quando era bebê e comparou com uma foto atual de sua filha caçula para mostrar a semelhança entre os dois

Em suas redes sociais, Rafael Cardoso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 18, o ator relembrou uma foto de quando era bebê.

Em seu Instagram Stories, Rafael comparou a imagem com uma foto atual da filha Helena, de sete meses, fruto do seu relacionamento com Carol Ferraz. "Parece? Ou não?", perguntou ele aos seguidores.

Além de Helena, Rafael também é pai de Aurora, de oito anos, e Valentim, de cinco, com a ex-esposa Mariana Bridi. O último trabalho do artista na TV foi em 2023 na novela Terra e Paixão, da Rede Globo. Rafael Cardoso fez uma participação especial interpretando Dr. Evandro.

Polêmica

Recentemente, Rafael Cardoso tem se envolvido em diversas polêmicas. O gerente de restaurantes João Fernando Brito decidiu falar pela primeira vez sobre a noite de 26 de fevereiro, quando se envolveu em uma confusão com o ator. A vítima disse que levou chutes do artista, que só parou depois que foi contido por funcionários e que temeu pela própria vida. Ele conversou com a equipe do Domingo Espetacular, da Record.

João contou que se recuperava de uma cirurgia de hérnia que realizou meses antes. "Na hora que eu apertei a mão dele, me puxou para baixo e falou no meu ouvido que ia me matar. Ele me deu dois chutes na barriga, quase pegou no lugar da cirurgia. Eu só não apaguei porque ele não me acertou em cheio, virei a cabeça na hora e ele me acertou de raspão", relatou.

"Quando veio todo mundo do restaurante para me socorrer, não sei se ele se apavorou ou caiu na real, saiu correndo. Fugiu", disse o gerente, que diz não compreender o que teria motivado a violência. "Para mim, até hoje é a grande dúvida da minha vida: o que eu fiz para alguém que eu não conheço, que eu não proferi palavra alguma, me agredir?"