Poliana Rocha revela se guarda mágoas das traições de Leonardo: ‘Grande sofrimento’

Anos após sofrer traições, Poliana Rocha abre o coração e compartilha experiência para superar o passado e perdoar infidelidades de Leonardo

Na última sexta-feira, 27, Poliana Rocha abriu o coração sobre o passado conturbado de seu casamento com Leonardo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou como conseguiu superar o "grande sofrimento" causado pelas infidelidades do cantor. Além disso, ela ressaltou que não se arrepende do perdão, nem guarda mágoas e que se orgulha da relação que construíram.

Nos stories do Instagram, Poliana abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores e foi questionada sobre as dificuldades em seu relacionamento: “Como você conseguiu superar tudo no passado pela sua família unida hoje em dia?”, uma admiradora pediu mais detalhes sobre as dificuldades no relacionamento da jornalista.

Embora não tenha mencionado diretamente as traições, Poliana revelou que enfrentou uma longa jornada de sofrimento e dor em seu casamento com o cantor: “Foi uma jornada grande de sofrimento, depressão, dor. Levou tempo, contei com a ajuda da terapia, da autocompaixão, do autocuidado e com a ressignificação de traumas (constelações)”, iniciou.

Na sequência, Poliana afirmou que não se arrepende de sua escolha e está realizada com sua família atualmente: "Mas super valeu a pena, hoje eu tenho uma família maravilhosa, na qual eu me orgulho muito!!!!”, afirmou a jornalista, que ainda aconselhou outra seguidora sobre como foi superar a infidelidade e perdoar o marido.

“O processo de perdão é profundo e pessoal, e pode ser libertador!!!! Antes de perdoar, é importante reconhecer o que você sente. Não negue ou suprima suas emoções. Aceite que você foi ferido e que isso causou dor, raiva, mágoa ou frustração. O perdão não é ignorar o que aconteceu, mas sim aceitar o impacto e lidar com isso”, afirmou.

“Perdoar não é justificar ou esquecer o que aconteceu, mas sim liberar o peso da mágoa que você carrega”, ela finalizou mostrando que se libertou do rancor. Vale lembrar que Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe. Durante o casamento, o cantor também teve Matheus Vargas, fruto de um caso com Liz Vargas, e João Guilherme com Naira Ávila.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha mostra closet que montou para os filhos de Virginia:

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao revelar que também montou um closet para os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe em sua casa em Goiânia. Nesta quarta-feira, 25, a vovó coruja fez um tour pelo quarto e mostrou que a suíte tem o espaço reservado apenas para roupas e acessórios para as Marias e José Leonardo.